Clima hoy en Zapopan, Jalisco: ¿lloverá este martes 20 de enero?

GENERANDO AUDIO...

Municipio de Zapopan, Jalisco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este martes, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) presenta un cielo mayormente nublando, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas de manera intermitente, así como chubascos puntuales que podrían registrarse a lo largo del día y durante parte de la noche.

En el municipio de Zapopan, durante la mañana se prevé lluvia débil con cielo cubierto, con temperaturas cercanas a los 15 grados Celsius. Para la tarde, continuarán las precipitaciones ligeras, con cielo cubierto y temperaturas alrededor de los 17 °C. Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto,con temperaturas que descenderán hasta los 14 °C.

El viento será de componente oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 10 km/h. El resto del AMG, el viento será ligero del sur al sureste, con rachas menores a 20 km/h; sin embargo, durante la formación de tormentas podrían presentarse rachas fuertes de manera puntual.

Por la tarde, el ambiente general será templado, con temperaturas máximas entre 18 y 21 °C y una humedad relativa cercana al 60%, lo que podría generar una sensación térmica fresca.

Durante la madrugada, el ambiente será templado, con temperaturas mínimas de 9 a 11 °C en la periferia y de 11 a 12 °C en la zona urbana.

Recomendaciones

Ante la presencia de lluvias, se recomienda manejar con precaución, utilizar calzado cerrado y portar paraguas, principalmente por la tarde y noche. Asimismo, es importante abrigarse adecuadamente, debido al contraste entre un día templado y una noche fría a fresca.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.