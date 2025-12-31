GENERANDO AUDIO...

Balacera en Zapopan, Jalisco. Foto: Omar Hernández

Un operativo de seguridad se mantiene en los límites de Zapopan y Guadalajara tras la emboscada a un empresario que derivó en un ataque armado con saldo de tres personas muertas, entre ellas el comerciante del Mercado de Abastos, su hija y un escolta.

De acuerdo con información confirmada, más de 30 sicarios habrían participado en el tiroteo registrado en la zona, donde un comando interceptó el convoy en el que se trasladaba el empresario Alberto Prieto Valencia, conocido como el “Prieto”. Las investigaciones continúan y las autoridades no descartan que el móvil esté relacionado con rifas colombianas ilegales.

Emboscada a empresario en Zapopan

El ataque ocurrió en el cruce de la avenida Topacio y la calle Brillante, en los límites de las colonias Santa Eduwiges y Residencial Victoria, cuando el empresario circulaba a bordo de una camioneta Lamborghini Urus, sin blindaje, acompañado de su hija de 16 años y escoltado por un convoy de seguridad integrado por varios elementos, algunos de ellos exmilitares.

Según las indagatorias preliminares, los agresores portaban armas largas, chalecos antibalas y cubrían sus rostros. El grupo armado bloqueó el paso del convoy y abrió fuego de manera directa contra las unidades. Los escoltas repelieron la agresión; sin embargo, fueron superados en número.

Como resultado del ataque armado en Zapopan, el empresario, su hija y uno de los escoltas perdieron la vida. Además, cuatro escoltas resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Ataque armado deja vehículos baleados y casquillos

Tras el tiroteo, los agresores huyeron en al menos siete vehículos, algunos con placas de otros estados y otros sin placas. Cuatro de estas unidades fueron localizadas y aseguradas en calles cercanas por las autoridades.

En el lugar de los hechos fueron asegurados más de 200 casquillos percutidos, así como la camioneta Lamborghini Urus y una camioneta Yukon, ambas con múltiples impactos de bala. La zona fue acordonada mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios.

Investigación no descarta ajuste de cuentas

Autoridades estatales señalaron que se investiga la posible participación del crimen organizado y no se descarta un ajuste de cuentas vinculado a actividades ilegales detectadas previamente en el Mercado de Abastos.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, indicó que existen antecedentes periodísticos que forman parte de la investigación:

“Con aquellas rifas colombianas ilegales que aparecieron en el Mercado de Abastos. Son notas periodísticas que existen y que, pues, habrá que tomarlas en cuenta en la investigación que se lleve de los hechos”.

Operativo de seguridad en Zapopan y Guadalajara

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas. Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como policías estatales, metropolitanos y municipales, reforzaron los patrullajes y puntos de vigilancia en la zona como parte del operativo de seguridad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y determinar la responsabilidad de los agresores.

