Con corrido, familiares piden justicia y mantienen viva la búsqueda de Ronaldo, desaparecido en 2022 en Jalisco

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La familia de Ronaldo González Ordúñez Aldúñez ha llevado su búsqueda a todos los frentes: protestas, bloqueos, gestiones ante autoridades, e incluso la creación de un corrido para localizarlo y mantener vigente su historia.

“El 21 de junio del año 2022 como un golpe cruel, se llamaba Ronaldo, ojos verdes que brillaban al andar, guapo y trabajador, con una sonrisa que enamoraba al pasar, inteligente y noble, corazón de oro en su pecho llevaba”

Corrido “Mi hermano querido”

Fabiola, con toque en el corrido, quiso plasmar las características y virtudes de su hermano; un conocido que toca en un grupo norteño la ayudó a componer y tocar el corrido titulado “Mi hermano querido”.

“Yo traía mucho sentimiento. Me acordé mucho de cómo es él, cómo era él también con los amigos, con los vecinos, con la familia, o sea, él era un chavo muy amable, de un corazón muy muy enorme, muy lindo”

Fabiola González / hermana de joven desaparecido

Y es que son más de tres años de su desaparición y aún no hay pistas sobre su paradero.

Este mes la familia enfrentó un revés en el camino hacia la justicia: la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco revocó la vinculación a proceso de uno de los presuntos implicados en la desaparición del joven, ocurrida el 21 de junio de 2022. Fabiola sospecha que en la liberación del presunto responsable de la desaparición de su hermano hubo actos de corrupción.

“No, no puede ser, o sea, otra vez vamos sí estamos como los cangrejos, estamos yendo para atrás. Efectivamente, el día de la mesa me marca y me dice que no va a haber mesa de trabajo, porque pues ya había renunciado a la fiscalía. Algo que se me hizo, y se nos hace tan raro el por qué, o sea, renunciar teniendo ya un imputado y da pensar muchas cosas, la verdad. Porque nomás llegó a hacer esa maldad”

Fabiola González / hermana de joven desaparecido

El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco advirtió que la resolución denota fallas en la integración de las investigaciones y representa un golpe para las víctimas indirectas.

Ronaldo, de 24 años, fue visto por última vez en la colonia Residencial Camichines II, en el municipio de Tonalá. Se dedicaba a la venta de nieves de garrafa y a trabajos de pintura junto a su padre.

Activistas señalan que se dejó sin efecto el proceso penal contra el imputado, quien presuntamente era amigo de la víctima y contaba con prisión preventiva oficiosa.

“Malos amigos lo traicionaron, por envidia lo llevaron allá, mamá y papá rezan fuerte pidiendo a Dios que te devuelvan y yo salgo cada día buscándote por donde quiera que estés”

Corrido “Mi hermano querido”

La resolución consideró insuficientes los datos de prueba presentados por la fiscalía. Mientras tanto, la exigencia sigue para conocer cuál fue el paradero de Ronaldo González Ordúñez.

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