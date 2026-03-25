Suspenderán clases en Guadalajara por Mundial 2026 los días 11 y 18 de junio

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Jalisco suspenderá clases por partidos del 11 y 18 de junio Foto: Cuartoscuro.

Jalisco suspenderá clases para el Mundial 2026 los días 11 y 18 de junio para reducir tráfico y mejorar la movilidad en partidos en el estadio Akron, confirmó el gobernador Pablo Lemus. La medida aplicará para todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidades, durante los encuentros programados en esas fechas.

El mandatario explicó que la suspensión de clases presenciales forma parte de un plan para disminuir la carga vial en la zona metropolitana durante los partidos del torneo.

Suspensión de clases por Mundial 2026 en Jalisco

La suspensión de clases se aplicará de manera específica los días 11 para el partido de Corea del Sur vs Ganador del Repechaje (Grupo A) y 18 de junio México vs Corea del Sur, fechas en las que se disputarán partidos en la entidad. La medida incluye preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y centros universitarios.

Indicó que esta decisión responde a la necesidad de facilitar la movilidad en los alrededores del estadio Akron de las Chivas, donde se prevé alta concentración de asistentes. También señaló que se analiza la suspensión de otras actividades para contribuir a la reducción del tránsito vehicular.

Movilidad y tráfico durante el Mundial 2026

El mandatario explicó que el partido de repechaje entre Jamaica y Nueva Caledonia será utilizado como prueba para el operativo vial, ya que se llevará a cabo con actividades normales, incluyendo clases presenciales y jornada laboral.

Señaló que esta evaluación permitirá ajustar las estrategias de movilidad antes de los partidos oficiales del Mundial. La finalidad es evitar afectaciones en el traslado de asistentes y en la circulación en la zona.

Razones de suspensión de clases en Jalisco

El gobernador detalló que solo en dos de los cuatro partidos programados se suspenderán clases, debido a que los otros encuentros coinciden con el periodo vacacional del sistema educativo.

Agregó que en las inmediaciones del estadio existen instituciones educativas de nivel medio superior y superior, así como empresas, lo que incrementa la demanda de movilidad en días laborales.

Antecedentes de tráfico en el estadio de Chivas

Autoridades estatales señalaron que en eventos previos realizados en el estadio se registraron complicaciones viales. En algunos casos, asistentes no lograron llegar a tiempo a los partidos debido a la saturación de las vialidades, la capacidad limitada de estacionamiento y los accesos disponibles.

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