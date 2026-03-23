Incendio en el Bosque de la Primavera de Tlajomulco, Jalisco, deja 224 hectáreas afectadas

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Incendio deja 224 hectáreas afectadas. Foto: Omar Hernández

Bomberos y brigadistas de Jalisco trabajan para sofocar y extinguir un incendio forestal registrado en el paraje Los Asadores, ubicado en el Bosque de la Primavera del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

De manera preliminar se reporta una afectación superior a las 200 hectáreas siniestradas, resultando en afectaciones severas a la flora y fauna del lugar tanto de selva baja como de zona forestal.

El reporte fue recibido a través del C4 Tlajomulco, donde se alertó sobre la presencia de fuego en las inmediaciones del ejido de San Agustín, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia para iniciar las labores de control y combate.

En el sitio trabajan siete brigadas integradas por 97 combatientes de Tlajomulco, CONAFOR y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, quienes continúan con acciones para contener y liquidar el fuego.



“Tuvimos afectadas 224 hectáreas, flora, fauna en el lugar afectado, les pedimos y les volvemos a pedir a la población de abstenerse de hacer quemas agrícolas o alguna quema que para ellos podría ser controlada, pero en su momento el viento pueda complicarnos la situación y que pase este tipo de actividades, porque no nada más es un tema de perdida de flora, fauna, el tema ecológico, sino también en el riesgo en el que pueden poner a los brigadistas en este tipo de incendios forestales”. Sergio Ramírez, comandante general de bomberos de Tlajomulco

Las autoridades emitieron un comunicado exhortando a la población de colonias aledañas a evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, así como colocar toallas húmedas en accesos para reducir el ingreso de humo a las viviendas.

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