Denuncian descargas de aguas negras en Tlaquepaque; contaminan drenajes pluviales

GENERANDO AUDIO...

Descargas clandestinas de aguas negras en canal pluvial. Foto: Omar Hernández

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque denunció un grave daño ambiental y afectaciones a la salud pública al detectar descargas clandestinas de aguas negras sobre un canal pluvial en territorio del municipio vecino de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

La presidenta municipal, Laura Pérez, acudió acompañada de un notario público al Arroyo Seco, donde documentó lo que denominó “la cascada de aguas residuales”: un tubo de drenaje que vierte directamente sus contenidos al conducto de aguas pluviales, contaminando decenas de colonias de ambos municipios y dejando a su paso un intenso olor nauseabundo.

Laura Pérez señaló directamente al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) como responsable de estas descargas sanitarias hacia un cauce que no cuenta con la normatividad ni la infraestructura adecuada para el traslado de desechos contaminantes.

“Que provienen de un colector que trae drenaje, un colector construido obviamente por el SIAPA, esto es criminal, esto es una de las muchas cosas que hemos denunciado y documentado”. Laura Pérez, presidenta municipal de Tlaquepaque

Autoridades interponen denuncias por descargas clandestinas de aguas negras

Las autoridades de Tlaquepaque ya interpusieron las denuncias correspondientes y propusieron la construcción urgente de colectores especializados para el manejo y tratamiento de aguas negras, con el fin de reutilizarlas y evitar que sigan contaminando a la población.

Esta nueva denuncia se suma a la crisis de agua turbia que desde hace tres semanas afecta a la población y que, hasta el momento, el SIAPA no ha logrado resolver en todos los puntos reportados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.