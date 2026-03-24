Crisis de agua sucia en Guadalajara a 80 días del inicio del Mundial 2026

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Agua turbia en AMG a días del Mundial de futbol 2026 Foto: Elizabeth Rivera

La crisis por la mala calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara(AMG) escaló de las calles a decisiones de gobierno. En el marco del Día Mundial del Agua, colectivos, académicos y vecinos denunciaron afectaciones a la salud por el suministro de agua turbia y con mal olor; horas después, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la destitución del director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez Trueba.

Crisis por agua contaminada en Guadalajara genera protestas

La protesta reunió a cerca de 100 personas en Paseo Alcalde, junto al reloj de la cuenta regresiva rumbo al Mundial de Futbol 2026. Bajo la consigna“Más agua, menos Mundial”, los asistentes exigieron una alerta sanitaria y el relevo en la dirección del organismo operador. Durante la movilización exhibieron muestras de agua recolectada en sus viviendas y rompieron piñatas con los rostros del gobernador y del entonces titular del SIAPA.

Las denuncias se concentran en colonias como:

Centro

La Nogalera

Santa Tere

El Mirador

San Eugenio

Donde habitantes reportan agua con tonalidades oscuras o amarillentas, mal olor y posibles efectos en la salud. De acuerdo con el pronunciamiento leído, en 12 días se documentaron más de 340 reportes de agua contaminada —en colores negro, naranja, café y amarillo—, con afectaciones que recaen en 65% en mujeres.

Agua turbia en el AMG: reportes y afectaciones

También advirtieron que la contaminación de cuerpos de agua como el río Santiago, el lago de Chapala y la laguna de Cajititlán ha derivado en enfermedades graves, incluidos cáncer e insuficiencia renal, en municipios como El Salto, Juanacatlán y Poncitlán. En el fraccionamiento El Mirador, Lilia Correa Granados relató que el agua llega con color café desde hace más de un año y que recientemente comenzó a oler a alcantarilla:

“Empezó a oler muy feo. Turbia tenemos, yo creo que arribita más de del año de verla con color cafesoso. Pero tenemos alrededor, yo creo que como de 15 días, 3 semanas que empezó el agua esté oliendo muy feo. A la hora de abrir la llave huele a caño, huele a como alcantarilla. Es un olor muy fuerte, muy feo”.

SIAPA: señalan falta de información sobre calidad del agua

Especialistas señalaron la falta de información pública sobre la calidad del agua. María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), sostuvo que las mujeres son las principales afectadas, al encargarse de gestionar el recurso y atender enfermedades asociadas a su consumo. Otros expertos advirtieron sobre la posible presencia de coliformes fecales y manganeso por encima de los límites permitidos, así como la ausencia de análisis de laboratorio accesibles para la población.

Destituyen a director del SIAPA tras crisis por agua contaminada

Horas después de la protesta, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció la destitución de Antonio Juárez Trueba como director del SIAPA, en medio de lo que calificó como un “abandono institucional” de décadas.

“He tomado la determinación de hacer un relevo en la dirección general del SIAPA. He decidido relevar al actual director del SIAPA, a las 12 se va a dar a conocer entra un nuevo director general, con una amplia experiencia en materia hidráulica y en materia de obra pública, que es el ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda, hasta el día de hoy en la mañana director deObras Públicas en el municipio de Zapopan, una persona, la cual le tengo mucha confianza. Tenemos trabajando juntos prácticamente 11 años desde que yo entré al servicio público Ismael afrontará este gran reto”, refirió el gobernador.

El cargo será asumido por el ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda, quien tendrá como tareas inmediatas atender las zonas afectadas, escuchar a vecinos y técnicos, e implementar un proyecto de reingeniería del sistema hidráulico.

A 80 días del mundial y problemas de agua potable

El relevo ocurre a 80 días del arranque del Mundial de Futbol 2026, en un contexto de creciente inconformidad social por la calidad del agua. El gobernador reconoció que los cambios no serán inmediatos y pidió comprensión a la ciudadanía, al señalar que la mejora del servicio será un proceso gradual.

Además de atender la emergencia, el nuevo titular deberá impulsar proyectos estratégicos como el acueducto sustituto Chapala–Guadalajara y la modernización de las plantas potabilizadoras.

Mientras tanto, las exigencias ciudadanas se mantienen: estudios integrales del agua, alternativas de abastecimiento, transparencia en la gestión y garantías para el acceso a agua potable como derecho humano. En Guadalajara, la cuenta regresiva para el Mundial avanza, pero el reclamo persiste: agua limpia.

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