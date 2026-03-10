Conceden suspensión provisional a exalcalde de Tequila, Diego Rivera, vinculado al CJNG

GENERANDO AUDIO...

Diego Rivera, exalcalde de Tequila. Foto: Omar Hernández

Un juez federal concedió una suspensión provisional al exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en su intento por impugnar la vinculación a proceso que enfrenta por delincuencia organizada en el delito de secuestro.

El juez federal, Jorge Adrián Cruz Flores, admitió a trámite el juicio de amparo promovido por el exfuncionario y le otorgó la medida cautelar de suspensión provisional.

Esta suspensión no implica la liberación del imputado, quien permanece en prisión preventiva. Su efecto es que el juez de control a cargo de la causa penal 39/2026 continúe el proceso hasta la etapa intermedia, pero debe suspender la apertura a juicio oral mientras se resuelve la suspensión definitiva.

La audiencia para determinar si se concede la suspensión definitiva está programada para el próximo 17 de marzo.

El juzgador argumentó que la concesión de la medida no causa perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público y, señaló que de no otorgarse podría generarse un daño o perjuicio de difícil reparación al quejoso.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Diego Rivera Navarro, detenido en febrero de 2026 como parte de la Operación Enjambre está presuntamente involucrado en delitos de secuestro, tortura y extorsión a comerciantes y empresarios del sector tequilero, en colaboración con integrantes del CJNG.

La carpeta de investigación identifica a Julio César Limón Trigueros y a Severo Flores Mendoza, alias el “Rey Mago”, como figuras clave en la supuesta red criminal que habría encabezado el exalcalde.

