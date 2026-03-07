Operación Kukulkán: Jalisco a dos semanas del “Mencho” y a 97 días para el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

A casi dos semanas del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, la conferencia matutina del gobierno federal se realizó en Zapopan, donde autoridades hablaron del golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la estrategia busca reducir la violencia en la región y enfrentar a las organizaciones criminales.

Lo que se busca es disminuir la violencia en el país y en la región; son organizaciones criminales más que de una sola persona.

Durante la conferencia también se abordó el caso del Rancho Izaguirre, descubierto hace un año y presuntamente vinculado al grupo criminal.

Hasta ahora, de acuerdo con el gobierno federal:

47 personas han sido detenidas por diversos delitos

por diversos delitos Se han encontrado indicios de que operaba como centro de adiestramiento criminal

Solo hay registro de una persona fallecida

Las autoridades consideran que el sitio estaba vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Medidas para frenar el reclutamiento criminal

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicó que se han implementado controles en centrales de autobuses para evitar el traslado de personas que puedan ser reclutadas por el crimen organizado.

La medida contempla que los boletos incluyan el nombre del pasajero y que se verifique la identidad con documentos oficiales antes de abordar.

Operación Kukulkán rumbo al Mundial 2026

A menos de 100 días del Mundial 2026, el gobierno federal anunció la estrategia de seguridad Operación Kukulkán, el cual incluye el despliegue de 99 mil 388 elementos de seguridad. El plan contempla:

Cooperación internacional con Estados Unidos y Canadá

con y Coordinación con la FIFA

Intercambio de información de seguridad

Simulacros y capacitación especializada

Sistemas de alerta temprana

Por último, el jefe del Centro de Coordinación para el Mundial 2026, Román Villalvazo Barrios, explicó que México enfrenta dos grandes retos: tener capacidad para responder a amenazas contra la seguridad nacional y mostrar un país seguro y organizado ante el mundo

