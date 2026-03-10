Detonan explosivos contra policías en zona limítrofe Jalisco-Zacatecas; una agente resulta herida

GENERANDO AUDIO...

Policía herida tras ataque en límite Jalisco-Zacatecas. Foto: Uno TV

Un ataque con explosivos contra elementos de seguridad en la zona limítrofe entre Jalisco y Zacatecas dejó como saldo una policía lesionada, lo que provocó un amplio operativo en la región.

La agresión ocurrió en las inmediaciones de La Hiedrita, comunidad del municipio de Santa María de los Ángeles, colindante con el municipio de Tepetongo.

Policía resulta herida por explosión

De acuerdo con el gobierno de Jalisco, la agente resultó herida en una pierna por la onda expansiva generada tras la detonación del explosivo.

Tras el ataque, la policía fue trasladada en helicóptero a un hospital en Zapopan, donde recibió atención médica especializada. Autoridades informaron que su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.

Despliegan operativo tras agresión

Después del atentado, fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la región. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para reforzar la seguridad en la zona, realizar patrullajes de búsqueda y efectuar sobrevuelos de vigilancia.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con el ataque.

Coordinación entre Jalisco y Zacatecas

El gobierno de Zacatecas confirmó que mantiene coordinación con autoridades de Jalisco para localizar a los responsables. De manera preliminar, se presume que los agresores se internaron en zonas serranas, aunque no existe confirmación oficial sobre su ubicación.

Como medida preventiva, autoridades zacatecanas instalaron filtros de revisión vehicular en carreteras para evitar el desplazamiento de personas armadas.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan con operativos en la franja limítrofe entre ambos estados para garantizar la seguridad y dar con los responsables del ataque.

