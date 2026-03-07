Implementan cerco sanitario por aumento de casos de gusano barrenador en Jalisco
Tras detectar un incremento acelerado de casos de gusano barrenador del ganado en Jalisco, este sábado, las autoridades intensificaron las medidas de contención mediante un cerco sanitario en al menos cinco municipios.
Los municipios afectados son:
- Jilotlán de los Dolores,
- Tecalitlán
- Encarnación de Díaz
- Pihuamo
- Cuautitlán de García Barragán.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, (SADER) de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, informó que hasta el momento se han confirmado 16 casos en la entidad, de los cuales 13 permanecen activos y tres ya han sido controlados.
“Los tres desactivados son Encarnación de Díaz uno, Jilotlán de los Dolores otro y, me parece que, en Santa maría del Oro (…) Esta plaga no, no, si se atiende con rapidez no es mortal para el ganado, la carne que llega a su mesa del sector pecuario”.
Vigilancia en municipios con casos de gusano barrenador
Las labores de control incluyen revisiones exhaustivas, curaciones en los animales infestados y el despliegue de binomios caninos para detectar la plaga en un perímetro de al menos 20 kilómetros alrededor de las zonas afectadas.
El secretario destacó que, las acciones se concentran especialmente en áreas colindantes con Michoacán, entidad donde se originó la mayoría de los focos que han migrado hacia Jalisco.
Autoridades descartan riesgo en consumo de carne
Las autoridades enfatizan que no existe riesgo para el consumo humano de la carne y, que no se transmite por vía alimentaria.
Los productores temen que, de no controlarse a tiempo, la plaga pueda extenderse a más territorios y afectar gravemente la economía del campo jalisciense.
