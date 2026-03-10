“Era poco probable que el ‘Mencho’ se entregara”: Defensa detalla operativo contra Nemesio Oseguera

GENERANDO AUDIO...

Ricardo Trevilla, titular de la Sedena. Foto: Gobierno de México

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó este martes, durante la mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se intentó capturar con vida al “Mencho”, “pero estaba muriendo nuestra gente”.

Durante la operación para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, en Tapalpa, Jalisco, detalló el general, murieron tres elementos: dos oficiales y un agente de tropa.

Además, precisó que era poco probable que el “Mencho” decidiera entregarse durante el operativo.

“Por las características propias de este delincuente, es evidente que era poco probable que él se entregara. Llevaba mucho armamento”, explicó.

El general menciona que en cada operación militar emiten órdenes generales de operaciones. En ellas, establecen que todo el personal debe apegarse a la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza, por lo que no pueden usar su armamento de forma indiscriminada, salvo cuando estén en peligro.

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos de sus escoltas murieron a causa de las heridas cuando eran trasladados en helicóptero; otros ocho presuntos delincuentes murieron en las cabañas Tapalpa Country Club.

