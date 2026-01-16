Localizan 32 contenedores con sulfuro de hidrógeno en Tlajomulco, Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Contenedores en Tlajomulco contenían sulfuro de hidrógeno. Foto: Omar Hernández

Autoridades de Seguridad Pública y Protección Civil mantienen un operativo este jueves en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tras el hallazgo de 32 contenedores con sulfuro de hidrógeno, cada uno con capacidad para mil litros, abandonados en una zona habitada del municipio.

El reporte se originó luego de que vecinos alertaran al sistema de emergencias por un olor desagradable, proveniente de varios bidones localizados a un costado de un camino de terracería, cerca del fraccionamiento Belcanto.

Hallazgo de gas peligroso en la brecha El Tule

Elementos de Protección Civil y Bomberos localizaron los contenedores en la brecha conocida como El Tule, una zona que conecta Tlajomulco con Tlaquepaque y Guadalajara, y que cuenta con presencia habitacional.

De acuerdo con las autoridades, los recipientes se encontraban abandonados y sin señalización, lo que activó los protocolos de seguridad para materiales peligrosos. Las pruebas realizadas en el sitio descartaron la presencia de solventes flamables o hidrocarburos, así como condiciones de gasificación o explosividad inmediata.

No obstante, personal especializado reconoció que el sulfuro de hidrógeno es un gas altamente peligroso, por lo que su manejo requiere equipo de protección respiratoria y protocolos especializados, especialmente en espacios abiertos cercanos a zonas pobladas.

Ministerio Público investiga origen del material

Peritos especializados y personal del Ministerio Público tomaron control del área para realizar el levantamiento de indicios, iniciar las investigaciones correspondientes y determinar el origen de los contenedores.

Hasta el momento, se desconoce quién abandonó la sustancia y con qué finalidad, aunque las autoridades reiteraron que no existe riesgo inminente para la población.

Zona permanece acordonada y bajo vigilancia

La brecha El Tule permanece restringida al tránsito y bajo vigilancia policial, mientras continúan las diligencias y se lleva a cabo el retiro seguro del material químico.

El caso fue notificado a dependencias ambientales, que darán seguimiento al manejo y disposición final del sulfuro de hidrógeno conforme a la normativa vigente.

El sulfuro de hidrógeno es utilizado en la elaboración de ácido sulfúrico y azufre, sustancias empleadas en productos farmacéuticos, tintes y pesticidas. Sin embargo, en altas concentraciones es altamente tóxico y representa un riesgo para la salud humana.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.