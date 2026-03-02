Continúa operativo para retirar ponchallantas tras balaceras en Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Operativo de seguridad tras encontrar artefactos ponchallantas Foto: Cuartoscuro

Un intenso operativo de seguridad se mantiene este lunes en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, tras balaceras y colocación de artefactos ponchallantas que dejaron varios vehículos abandonados y afectaron la circulación.

Balaceras y vehículos afectados por ponchallantas

Habitantes reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la Glorieta Colón, que comenzaron desde ayer domingo, sobre las avenidas López Mateos, Américas y Circunvalación.

Las autoridades arribaron al sitio y confirmaron el hallazgo de un vehículo particular con múltiples impactos de bala, un taxi y un camión urbano cuyos neumáticos habían sido inutilizados por ponchallantas y que fueron dejados abandonados en el lugar. Además, al menos, cinco vehículos particulares fueron afectados en los neumáticos, pero los dueños decidieron alejarse de la zona y reparar los daños por sus propios medios.

La zona fue resguardada y los vehículos retirados progresivamente para restablecer la circulación.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de los responsables ni se ha dado a conocer la identidad de quienes abandonaron las unidades.

Contexto de violencia en Jalisco y respuesta de autoridades

Estos incidentes ocurren en un contexto de escalada violenta en Jalisco, vinculada a presuntas represalias de un grupo criminal tras el abatimiento de su líder la semana pasada, lo que ha generado una serie de actos delictivos en la entidad.

Las autoridades mantienen un despliegue reforzado en el área, aunque, hasta el momento, no han respondido a una solicitud de información para conocer el saldo sobre estas agresiones, por lo que se desconoce el número de personas lesionadas a consecuencia de los ataques armados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



