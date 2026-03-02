Puerta Vallarta a una semana del “Mencho”: baja turística y resiliencia local

| 22:41 | Alberto Elenes | Uno TV
Puerto Vallarta, baja turística y resiliencia a una semana del “Mencho”. Foto:UnoTV

A ocho días del operativo federal que derivó en la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Puerto Vallarta vivió su primer fin de semana con menor afluencia turística. En calles, playas y carreteras se observa menos movimiento del habitual.

En la autopista y la caseta de ingreso al destino, operadores estiman una caída cercana al 50% en el flujo vehicular frente a otros fines de semana. Persisten labores de limpieza y reparación tras los bloqueos e incendios registrados hace una semana.

Puerto Vallarta registra baja afluencia tras violencia

La afectación alcanzó a pequeños negocios. Don Horacio, quien tenía 30 años con su taquería cerca de la playa, comenzó a reconstruir su local luego de que un incendio en una tienda de conveniencia se extendiera hasta su establecimiento.

El comerciante dijo que ha tenido que endeudarse para reiniciar actividades y que, hasta ahora, no cuenta con información sobre apoyos oficiales.

En el centro y el malecón, restaurantes lucen con mesas disponibles y menos filas. Meseros señalan que los primeros días fueron difíciles y esperan que la actividad mejore pronto.

La vida nocturna también resiente el impacto. Algunos bares no abrieron y otros operan con poca clientela. Conductores de plataforma digital reportan menos viajes en comparación con otros fines de semana.

En distintos puntos aún se observan huellas de los hechos: calles con marcas de fuego, fachadas dañadas y negocios en reparación. En el estacionamiento de una tienda de autoservicio de membresía permanecen los espacios donde fueron incendiados alrededor de 20 vehículos.

Resiliencia en Puerto Vallarta tras operativo contra el CJNG

Pese a la baja en la afluencia, algunos turistas mantuvieron sus planes. Visitantes provenientes de Honduras señalaron que, aunque consideraron cancelar, decidieron viajar y se dijeron tranquilos durante su estancia.

Artistas urbanos y trabajadores del malecón aseguran que la ciudad se mantiene en calma y llaman a los visitantes a regresar.

Mientras continúan los recorridos de seguridad, Puerto Vallarta busca recuperar su ritmo en uno de los destinos turísticos más importantes de México.

