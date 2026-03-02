Efectivos federales custodian funeraria y cementerio privados en Zapopan y Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Este domingo, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se reforzó la vigilancia y se aplicaron operativos especiales de vigilancia con efectivos federales en al menos dos puntos: el cementerio privado Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, y en una funeraria situada al oriente de la capital jalisciense de nombre Funerales La Paz.

Dos carrozas, una de color blanco y otra dorada, llegaron a las 9:40 horas al velatorio Funerales La Paz. En Ocotlán, un ataúd fue cambiado de la carroza blanca a la dorada.

La sala de velación ubicada en la colonia San Andrés, sobre la calle Gigantes, donde se ubica esta sala de velación, fue cerrada a la circulación vehicular general y únicamente se permitió el paso al tránsito local y a los vehículos que se dirigían a la funeraria. La restricción se estableció entre las calles Ejido y Ramón López Velarde, más conocida como la calle 74.

En esa zona se desplegaron vehículos blindados del Ejército y de la Guardia Nacional; además, un helicóptero de la Guardia Nacional sobrevoló el área. Al lugar llegaron varios vehículos con coronas de flores, entre ellos el de una figura de un enorme gallo formada con flores rojas, amarillas para el pico y naranjas para la cresta y plumas que simulaban la cola, además de un letrero con aparentes siglas relativas a un cártel.

Foto: Especial

En otra camioneta llegó un gran arreglo en forma de cruz con flores blancas. Antes, arribaron tres coronas con la leyenda “De parte de una familia que siempre estará agradecida”. Posteriormente, un trabajador de la funeraria ordenó que a los arreglos florales que llegaran les quitaran los nombres o leyendas.

A la funeraria también arribaron mujeres jóvenes vestidas de negro, con zapatos de tacón, bolsas de marca de diseñador, maquillaje marcado y, en algunos casos, lentes oscuros. Una copiosa lluvia, que incluyó rayos y truenos, cayó sobre la zona donde se ubica la funeraria.

Por otra parte, el cementerio particular Recinto de la Paz, ubicado en avenida Aviación y la avenida Ramón Corona, permaneció abierto al público. Se permitió el ingreso a los visitantes regulares y las cajuelas de todos los vehículos que llegaban al estacionamiento fueron revisadas por elementos de la Guardia Nacional. En este punto, la seguridad estuvo a cargo de efectivos y vehículos de la Guardia Nacional y del Ejército.

En el parque funeral permanecieron abiertos los puestos de venta de flores; las personas que las ofrecían en la puerta también estuvieron presentes, a un costado de los vehículos militares y de los elementos armados. Los negocios aledaños abrieron en su horario regular.

Foto: Especial

No todo fue paz en la AMG

Toda vez que este domingo hubo reportes de detonaciones de arma de fuego en la avenida Américas y López Mateos, donde arrojaron ponchallantas en la zona de la glorieta Colón, en Zapopan, lo que provocó daños a dos vehículos, entre ellos una unidad de transporte público.

Además, en la esquina de las calles Tomás V. Gómez y López Mateos se registró una balacera contra un auto blanco y también fueron arrojados artefactos ponchallantas. No hubo reporte de personas lesionadas.

La situación general en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y en el estado de Jalisco se mantuvo este domingo entre la normalidad en algunas zonas, la tensa calma y la expectativa en los puntos donde se desplegaron operativos de sobrevigilancia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.