¿Dónde podría ser sepultado el “Mencho” en Zapopan, Jalisco?

Funeral. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el “Mencho”, el destino final de sus restos ha generado especulación y vigilancia en varias zonas de Jalisco.

El cuerpo del capo fue entregado a sus familiares el 28 de febrero de 2026 por la Fiscalía General de la República (FGR) después de realizar los procedimientos legales y exámenes genéticos correspondientes. Asimismo, su acta de defunción indica que será sepultado, aunque no especifica oficialmente el lugar exacto del entierro.

En los últimos días, han circulado versiones no confirmadas que sus restos podrían ser sepultados en el Cementerio Jardines de La Paz, ubicado en Zapopan. Las inmediaciones de ese panteón han estado bajo observación policiaca como medida preventiva ante posibles movilizaciones o presencia de familiares y allegados.

Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente que el sepelio vaya a realizarse en ese cementerio ni en otro lugar específico en Zapopan o en el área metropolitana de Guadalajara.

Hasta ahora, lo que está claro es que el cuerpo permanece bajo resguardo y custodia mientras se define de manera privada el lugar de inhumación. La falta de confirmación oficial mantiene abiertas las especulaciones sobre si el “Mencho” será enterrado en un panteón de Jalisco o en otra localidad elegida por su familia.

Asimismo, otras versiones señalan que el cuerpo fue llevado primero a una funeraria de la colonia San Andrés en Guadalajara, donde habría sido velado bajo resguardo de fuerzas federales, aunque esto tampoco ha sido confirmado de manera oficial por autoridades estatales o federales.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado de manera oficial ni el lugar exacto del sepelio ni detalles finales sobre el funeral del “Mencho”, por lo que la información continúa en el terreno de lo no confirmado.

