Presuntas detonaciones de arma de fuego y ponchallantas movilizan a autoridades en Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Presunto ataque en Guadalajara generó movilización. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un presunto ataque armado en la Avenida López Mateos en Guadalajara se registró sobre esta vialidad, a la altura previa al desnivel de Avenida de las Américas, lo que generó movilización de cuerpos de seguridad y afectaciones al tránsito en la zona metropolitana.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió sobre Avenida Adolfo López Mateos, una de las principales arterias de la ciudad. En paralelo, usuarios en redes sociales alertaron sobre la presencia de ponchallantas en la Glorieta Colón y en el acceso al túnel vehicular del área.

Reportes de ponchallantas en accesos clave

Automovilistas señalaron que sobre la Glorieta Colón y en los carriles que conducen al túnel se localizaron objetos metálicos en el pavimento, lo que habría provocado daños en neumáticos y congestionamiento vehicular.

Elementos de seguridad acudieron para acordonar la zona y realizar labores de revisión, mientras personal de apoyo retiró los artefactos para restablecer la circulación.

Operativo en marcha y revisión de daños

Autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo en el área para ubicar a los responsables y garantizar la seguridad en la zona. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas ni el saldo de lesionados derivado del ataque armado.

La situación generó tráfico intenso en López Mateos y vialidades alternas, por lo que se recomendó a conductores tomar precauciones y considerar rutas distintas mientras se normaliza la circulación.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial con el balance del operativo y las afectaciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.