Corte de agua en Zapopan, Jalisco; ve colonias afectadas

En Zapopan, Jalisco, 22 colonias tienen afectaciones en el suministro de agua; algunas registran cortes debido a trabajos en el Tanque Belenes, informó el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), a través del Gobierno estatal.

¿Qué colonias tendrán reducción o corte de agua?

Las colonias afectadas son:

Altagracia

Cañadas San Lorenzo

Colinas del Rey

Coto Almendros

Coto Altavista

Coto Argenta

Coto Boreales Residencial

Coto Miralto Residencial

Coto Real del Bosque

Coto Sotavento Residencial

Coto Vitana Residencial

Fracc. Bosques Valdepeñas

Francisco Villa Las Palmas

Haciendas del Valle

La Cima

Lomas de Zapopan

Punta Valdepeñas

Real Valdepeñas

Savia Tulipán

Savia Orquídea

Rinconada San Isidro

Zapopan Industrial Norte

“El SIAPA informa que, derivado de una intervención emergente en el Tanque Belenes, se ve afectado el cárcamo Federalistas, que a su vez abastece por bombeo al ‘Tanque Federalistas I’. Por este motivo, se verán afectadas con baja presión y, en algunos casos, con base en la topografía de la zona, suspensión del servicio de agua”, indicó el organismo en un mensaje emitido el día de ayer.

¿Cuándo se restablece el servicio?

Se prevé que el servicio se restablezca en el transcurso del 17 de febrero. Algunas colonias tendrán corte total del suministro.

¿Cómo pedir una pipa de agua?

Si necesitas una pipa de agua gratuita, los usuarios deben llamar al 073 y solicitar el servicio. “En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, los usuarios pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida 073”, informó el organismo.

