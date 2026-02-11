El “Bond tapatío” se lanza del piso 42 de un hotel en Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

En Guadalajara, sujeto saltó del piso 42 de un hotel. Foto: Gettyimages/ilustrativa

En Guadalajara, Jalisco, un joven se lanzó en paracaídas desde el piso 42 del Hotel Riu. Pese a las advertencias de los empleados, el hombre saltó; al llegar al suelo, una camioneta lo esperaba y huyó del lugar.

Video en Guadalajara, Jalisco

El video lo compartieron diversas cuentas, como la del periodista @Ramiro_Escoto, donde se aprecia al joven en la terraza del inmueble. El hombre subió a una de las mesas para calcular su salto.

Una empleada le advirtió que no podía subirse de ese modo; sin embargo, continuó preparando la maniobra y, en un instante, se lanzó. La trabajadora intentó impedirlo sin éxito.

“Oiga, no. Señor, bájese. Le vamos a hablar a seguridad”, mencionó una de las empleadas. Instantes después, el joven se arrojó al vacío. “¡No ma…!”, expresó.

El individuo saltó desde una zona donde se localiza un bar, entre los pisos 41 y 42.

Otro metraje captó el aterrizaje. El joven recogió el paracaídas y subió a una camioneta que lo esperaba para escapar. Testigos grabaron la hazaña, a la que llamaron el “Bond tapatío”.

Suspenden actividades

El video comenzó a viralizarse ayer alrededor de las 17:00 horas. El Gobierno de Guadalajara informó que realizó una inspección en el lugar y determinó la suspensión de actividades por irregularidades.

“Durante la revisión se detectaron irregularidades, entre ellas la falta de aplicación de protocolos y medidas de seguridad, por lo que se procedió a la clausura de la terraza ‘Rooftop Bar 360’, la cual permanecerá cerrada hasta que acredite plenamente condiciones seguras para operar”. Gobierno de Guadalajara.

Finalmente, se informó que las autoridades ya iniciaron una investigación para deslindar responsabilidades. “Desde el Gobierno de Guadalajara reiteramos el llamado a no realizar este tipo de conductas que ponen en peligro a todas y todos”.

