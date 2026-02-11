Gobernador de Jalisco recorre Tequila; ofrece terminar con extorsiones y dar apoyos al Pueblo Mágico

GENERANDO AUDIO...

Este martes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, realizó una visita al Pueblo Mágico de Tequila, tras la detención del exalcalde Diego “N”. Ahí, sostuvo que terminarán las extorsiones contra empresarios y a quienes realizan actividades turísticas en la región.

“¿Se van a acabar las extorsiones con esto? Por supuesto, y nosotros por eso nos vamos a meter con ello. Yo me voy a meter como lo hice cuando se trató de cerrar la planta tequilera más grande del mundo, metimos a toda la policía estatal. Hay que garantizar también que los inversionistas, tequileros, hoteleros, pero principalmente la gente de Tequila, viva en calma”

Pablo Lemus Navarro / gobernador de Jalisco

El mandatario estatal llegó al pueblo Mágico acompañado por todo el Gabinete legal y ampliado del gobierno de Jalisco. Primero se reunió con los integrantes del ayuntamiento y después en la plaza principal sostuvo un encuentro con la población en general, más tarde estuvo con empresarios Tequileros en la Hacienda el Centenario.

Además, manifestó su apoyo a la presidenta municipal interina, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, y descartó pedir su remoción. Dijo que fue una decisión democrática del ayuntamiento buscando el beneficio de Tequila.

“No, yo no me puedo oponer ni puedo apoyar, nosotros damos conducción política, nada más para que todo esté tranquilo”

Pablo Lemus Navarro / gobernador de Jalisco

Asimismo, anunció una serie de medidas para atender la crisis que atraviesa el municipio, enfocadas a seguridad, estabilidad financiera y reactivación económica, e informó sobre el descongelamiento de las cuentas del municipio para el pago de nómina de los trabajadores del Ayuntamiento y servicios esenciales. Para ello, solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), pues no hay tiempo para abrir nuevas cuentas.

Por su parte, los empresarios tequileros manifestaron su satisfacción tras la reunión con el mandatario estatal.

“Nos vamos muy contentos con el precedente del gobernador y todo el gabinete, el gabinete de seguridad. Falta mucho por hacer en Tequila, vamos a prepararnos ahora que viene el Mundial, para tener un pueblo más digno para los visitantes, por lo tanto, más seguro, donde va a haber más actividades que van a estar trayendo a la plaza. Creo que es una reunión de planeación para lo que viene para Tequila, corto y mediano plazo”

Eduardo Orendain / empresario tequilero

En materia de seguridad, se anunció un incremento significativo de elementos, pues se sumarán efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para garantizar la presencia constante de 200 elementos en la cabecera de Tequila.

