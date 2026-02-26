Detienen a cuatro reos fugados del penal de Puerto Vallarta

GENERANDO AUDIO...

Reos recapturados. Foto: @OHarfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta oficial en X que, en una acción encabezada por la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades de Jalisco, fueron detenidas cuatro personas que se habían evadido del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el pasado 22 de febrero.

El funcionario federal precisó que la investigación continúa para lograr la captura de los demás involucrados en la fuga. Reiteró que las autoridades mantienen operativos y trabajos de inteligencia conjuntos para dar con el paradero de quienes aún permanecen prófugos y garantizar la seguridad en la región.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.