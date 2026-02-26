Jalisco reporta avances en la reactivación turística

A tres días de los incidentes registrados en distintos puntos del país, la Secretaría de Turismo de Jalisco informó el total restablecimiento de sus principales destinos turísticos, así como avances sostenidos en la consolidación de la actividad del sector.

De acuerdo con el reporte oficial, el estado presenta indicadores positivos en conectividad aérea, movilidad, operación de destinos y agenda de eventos.

En el ámbito internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos levantó desde el 24 de febrero la recomendación temporal de resguardo emitida tras los hechos recientes, retornando al esquema ordinario del Travel Advisory. En este, Jalisco se mantiene en Nivel 3, que sugiere reconsiderar el viaje; sin embargo, el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ajijic están exentos de dicha recomendación específica.

Aeropuertos y carreteras operan sin restricciones

Las aerolíneas restablecieron sus itinerarios en rutas nacionales e internacionales. Los Aeropuertos Internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta mantienen operación regular, registrando 224 operaciones en Guadalajara y 192 en Puerto Vallarta durante la jornada más reciente.

Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en México actualizó su comunicación para confirmar la operación normal de ambas terminales aéreas y la ausencia de cierres carreteros ordenados por autoridades locales.

En las primeras horas del 25 de febrero quedaron liberados los puntos carreteros que habían sido bloqueados, tras un trabajo coordinado entre dependencias estatales, lo que permitió restablecer la movilidad y garantizar traslados seguros.

Actividad marítima y Pueblos Mágicos en funcionamiento

En Puerto Vallarta, la actividad turística marítima continúa conforme a lo programado. Tan solo en la jornada anterior zarparon 17 embarcaciones turísticas, con 722 pasajeros en recorridos por la Bahía de Banderas.

En el interior del estado, 10 de los 12 Pueblos Mágicos de Jalisco operan con regularidad, y se prevé que el resto retome actividades en el transcurso del día.

Hoteles, restaurantes, centros turísticos y establecimientos comerciales mantienen operaciones normales. Recintos como el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y Expo Guadalajara continúan activos y preparados para recibir eventos nacionales e internacionales.

Agenda de eventos y proyección internacional

Durante marzo se tienen programados alrededor de 75 eventos, entre congresos, convenciones, competencias deportivas y encuentros empresariales, con ajustes menores en algunas fechas.

En Puerto Vallarta destacan la premiación Food and Travel 2026, el Ultra-Trail de Mont-Blanc (UTMB) Puerto Vallarta, Vinoma y la Gala Vallarta-Nayarit. En Guadalajara se mantienen en calendario el World Meeting Forum, el Congreso Internacional de Avances en Medicina (CIAM) y el Congreso Nacional de la AMMFEN, entre otros.

También se anunció el partido Copa de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona, programado para el 2 de marzo en el Estadio Akron de Zapopan, como parte de la proyección internacional del estado rumbo a los eventos deportivos de 2026.

Para las temporadas de Semana Santa y Spring Break, los destinos de Jalisco se preparan para recibir visitantes nacionales e internacionales. La Ruta del Peregrino y experiencias como el tren turístico de Mundo Cuervo mantienen sus salidas programadas, mientras que el Tequila Express informará próximamente su itinerario.

La autoridad estatal señaló que mantiene coordinación permanente con los tres niveles de Gobierno y seguimiento continuo a los indicadores del sector, con el objetivo de avanzar hacia la normalización total de las actividades económicas y sociales.

