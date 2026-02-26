Regreso a clases en Jalisco tras bloqueos y Código Rojo

GENERANDO AUDIO...

Tras el levantamiento del Código Rojo en Jalisco, este miércoles se reactivaron la mayoría de actividades, incluido el regreso a clases, luego de los narcobloqueos registrados en la entidad. La reapertura ocurre de forma paulatina y bajo cautela por parte de la comunidad educativa.

El acto simbólico de reinicio se realizó en la escuela Ricardo Flores Magón, en Zapopan, donde autoridades estatales enviaron un mensaje de unidad tras los hechos de violencia que afectaron a distintos municipios.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que la presencialidad en las escuelas es de alrededor del 50% y que se espera que aumente gradualmente en los próximos días.

“Efectivamente, hoy retomamos las actividades después del código rojo. Hemos estado cerciorándonos de que todas las escuelas de Jalisco están abiertas. La inmensa mayoría lo está. Tenemos una presencialidad del orden del 50% natural, esto va a ser paulatino”, explicó.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus Navarro rechazó que el levantamiento del Código Rojo haya sido apresurado. Aseguró que la decisión fue tomada por la mesa de seguridad y no de manera individual.

“Absolutamente no, yo creo que fue la mejor decisión la que tomó la mesa de seguridad, no es una decisión del gobernador, es una mesa”, declaró.

De acuerdo con autoridades, se confirmaron 661 vehículos dañados en más de 500 puntos de 50 municipios durante los narcobloqueos. Hasta ahora, solo cerca de 120 vehículos han sido retirados.

En la escuela de Zapopan, el gobernador llamó a mantener la unidad durante esta etapa de reactivación. Mientras tanto, docentes reconocieron que existe temor entre algunos padres de familia.

“Los padres de familia no quieren enviar a los niños, están temerosos, pero yo creo que sobre la marcha todo se va a ir regularizando”, señaló Karina Rubalcaba, directora del plantel.

En el caso de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el regreso será paulatino y flexible. Cada plantel decidirá si mantiene clases virtuales o presenciales durante esta semana.

Las autoridades esperan que en los próximos días aumente la asistencia y se normalicen las actividades escolares en todo el estado.

