Honran a militares caídos en Jalisco; realizan ceremonia en Zapopan

FOTO: Especial

Este martes 25 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó una Ceremonia de Honores Fúnebres para personal militar que perdió la vida en el cumplimiento de su deber en Jalisco.

El acto se llevó a cabo por la tarde en la Base Aérea Militar No. 5, en Zapopan, donde compañeros y autoridades participaron en una despedida para preservar la memoria y el legado de quienes, de acuerdo con la dependencia, destacaron por su servicio, disciplina y lealtad a México.

Durante la ceremonia, los féretros fueron cubiertos con la Bandera Nacional y se montó una guardia de honor. También se realizó el pase de lista del personal fallecido, mientras la banda de guerra entonó el toque militar de silencio. Después, se leyó una semblanza de los militares que murieron.

Al finalizar, se entregó la Bandera Nacional con nicho a los deudos, como símbolo de honor, gratitud y reconocimiento de la nación. En el mensaje de condolencias, a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, se resaltó el compromiso, la lealtad y el alto sentido del deber del personal que ofrendó su vida al servicio de la patria.

Tras concluir el acto, los féretros con los cuerpos fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a sus respectivos lugares de origen.

