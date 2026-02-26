Reportan nuevos enfrenamientos entre civiles armados y GN en Tuxpan, Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Elementos de la GN se encontraban en revisión de vehículos. Foto: Omar Hernández

Un intenso operativo de seguridad se desplegó este miércoles en el municipio de Tuxpan, Jalisco, tras registrarse un ataque contra elementos de la Guardia Nacional por parte de civiles armados, lo que llevó al cierre preventivo de varias vías de comunicación, incluida la carretera libre a Colima.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia sobre la carretera Cuatro Caminos–Cercaliza. Al marcar el alto a un vehículo sospechoso, los ocupantes aceleraron y abrieron fuego con armas de alto poder contra los elementos federales.

Persecución y cierre de accesos en Tuxpan

La Guardia Nacional repelió la agresión e inició una persecución que culminó en el acceso principal a Tuxpan. Los agresores huyeron hacia las zonas serranas de la región.

Ante la situación, las fuerzas de seguridad bloquearon el ingreso principal al municipio y establecieron puntos de control estratégicos en zonas como El Sonajero y la prolongación Independencia, con el objetivo de resguardar a la población y evitar que civiles se acerquen al área de riesgo.

Además, se reportó el cierre preventivo de las principales vías que conectan con municipios del sur del estado, incluyendo el corte de circulación en la carretera libre Colima–Ciudad Guzmán, a la altura de la brecha Huescalapa.

Sedena y Policía Estatal refuerzan operativo

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Estatal se incorporaron al operativo. Helicópteros de fuerzas federales sobrevolaron la zona en búsqueda de los responsables.

Este nuevo incidente ocurre apenas un día después del levantamiento del Código Rojo en Jalisco, activado tras la violencia generada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, lo que evidencia la persistente tensión en regiones periféricas del estado.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado elementos de seguridad lesionados ni detenciones relacionadas con el ataque. Se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles oficiales sobre los hechos.

