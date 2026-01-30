Detienen a tres por robo de relojes de alta gama en Zapopan

GENERANDO AUDIO...

Tres detenidos en Zapopan por robo de relojes de alta gama. Foto: Uno TV

Autoridades de Jalisco implementaron un operativo aéreo y terrestre en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el cual permitió la captura de tres sujetos presuntamente relacionados con el robo de relojes de alta gama. Elementos de inteligencia ejecutaron la acción este jueves en la colonia Lomas del Valle, en Zapopan.

Corporaciones estatales encabezaron el despliegue tras detectar un incremento en los reportes de robo en Zapopan y Guadalajara, particularmente en zonas de alto poder adquisitivo como Providencia y Andares.

Operativo de inteligencia por robos de relojes en Zapopan

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Jalisco, las fuerzas estatales detectaron a los sospechosos y desplegaron unidades por aire y tierra. Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron huir; sin embargo, los elementos les dieron alcance y los detuvieron.

Durante el operativo, los oficiales aseguraron dos vehículos, una motocicleta, un arma de fuego y varias dosis de droga, según confirmó Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco.

El funcionario detalló que los tres detenidos tienen aproximadamente 19, 23 y 50 años. Señaló que la dependencia consideraba al joven de 19 años un objetivo prioritario, pues él accionaba el arma de fuego durante los robos y lideraba los actos violentos del grupo.

Tres detenidos en Zapopan por robo de relojes de alta gama. Foto: Uno TV

Detenidos eran objetivo prioritario de las autoridades

Juan Pablo Hernández informó que los detenidos y los vehículos asegurados ya estaban identificados por las autoridades por su presunta participación en robos violentos cometidos en la Zona Metropolitana. Tras la revisión protocolaria, los tres hombres fueron trasladados al Ministerio Público, donde continuarán las averiguaciones correspondientes.

El secretario indicó que se revisará con la Fiscalía del Estado si los detenidos cuentan con antecedentes penales. No obstante, reiteró que ya eran considerados objetivos prioritarios dentro de las labores de inteligencia.

Robo de reloj superaba el medio millón de pesos

Uno de los robos más recientes ocurrió dentro de un establecimiento de alimentos. Ahí, cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos armados despojaron a un comensal de un reloj de alta gama, cuyo valor superaba el medio millón de pesos.

Tras este operativo, se espera que en las próximas horas la Fiscalía de Jalisco emita un informe detallado sobre la carpeta de investigación y la responsabilidad de los detenidos en los robos de relojes cometidos a mano armada en la zona.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.