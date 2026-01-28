Ubica los 11 módulos para tramitar la Tarjeta Única de Transporte Público en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

11 nuevos módulos para tu Tarjeta Única de Jalisco. Foto: Uno TV/Gettyimages

Si aún no cuentas con tu Tarjeta Única de Transporte Público, autoridades estatales habilitaron 11 nuevos módulos para facilitar la entrega de este medio de pago, que permite realizar pagos electrónicos en el transporte público y acceder a programas de apoyo a la movilidad en Jalisco.

La tarjeta es válida para sistemas como Mi Tren y Mi Macro, y funciona bajo el esquema contactless, es decir, basta con acercarla al lector para que se descuente automáticamente la tarifa correspondiente.

¿Dónde se ubican los nuevos módulos?

Los 11 módulos se distribuyen en distintas regiones del estado para ampliar la cobertura del servicio. Se localizan en los municipios de:

Guadalajara

Zapopan

Tlajomulco de Zúñiga

Tonalá

San Pedro Tlaquepaque

También hay módulos en:

Puerto Vallarta

Lagos de Moreno

Zapotlán el Grande

Además, se informó que el módulo de Tepatitlán de Morelos iniciará operaciones el 9 de febrero, lo que permitirá ampliar el acceso en la región Altos Sur.

Requisitos para obtener la Tarjeta Única

Para recibir la Tarjeta Única de Jalisco, es necesario realizar un prerregistro en el sitio oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx, donde se solicitará la siguiente información:

CURP

INE

Número de celular

Correo electrónico

Domicilio en Jalisco

Tras la validación de los datos, el solicitante recibirá un mensaje de texto con la fecha y hora de su cita. El día asignado deberá acudir al módulo correspondiente con el acuse impreso y una copia de su identificación oficial.

Documentación adicional y atención presencial

Durante el prerregistro también es posible adjuntar documentación complementaria, como certificado de discapacidad, constancia de estudios o acta de nacimiento en el caso de menores de edad.

Asimismo, el trámite puede realizarse de forma presencial en cualquiera de los 40 módulos que ya operan en el estado, donde personal capacitado orienta a los usuarios y apoya en el proceso administrativo.

Uso y recargas de la tarjeta

La Tarjeta Única funciona con tecnología de proximidad, por lo que al abordar el transporte sólo es necesario acercarla al lector para que se aplique el cobro conforme al subsidio o tarifa vigente.

Las recargas pueden efectuarse en estaciones, módulos oficiales y tiendas de conveniencia autorizadas, lo que facilita su uso cotidiano en la red de transporte público de Jalisco.

