Hallan en Zapopan finca para remarcar autos robados; aseguran más de 10

En un operativo de seguridad, autoridades estatales aseguraron vehículos robados en un inmueble ubicado en Zapopan, como parte de acciones de la Fiscalía de Jalisco en la Zona Metropolitana de Guadalajara, tras una denuncia por robo de auto que permitió localizar el predio mediante GPS.

La localización del sitio fue posible gracias a una denuncia por robo de auto, interpuesta por el propietario de una unidad que contaba con sistema de geolocalización.

Cateo en Zapopan por robo de vehículos

Con una orden de cateo otorgada por un juez, policías de investigación ingresaron al inmueble y localizaron el vehículo denunciado. En el lugar también fueron hallados otros nueve automotores. En total, durante el operativo de seguridad, se aseguraron 10 unidades. Todas presentaban alteraciones en los números de serie y carecían de placas de circulación.

Fiscalía de Jalisco resguarda los vehículos asegurados

Los vehículos robados y demás indicios fueron puestos bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con el fin de integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, no se reportan detenciones ni personas puestas a disposición de la autoridad. En la zona se reforzaron los patrullajes para dar con posibles responsables.

Refuerzan vigilancia en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Como parte de las acciones posteriores al aseguramiento, se reforzaron los patrullajes en la zona para intentar ubicar a los posibles responsables. Este caso se suma a otros decomisos recientes relacionados con el robo y desmantelamiento de vehículos en la entidad.

