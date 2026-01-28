Suspenden clases en ocho escuelas de Jalisco por casos de sarampión

GENERANDO AUDIO...

Escuelas en Jalisco. Foto: Elizabeth Rivera

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que fueron suspendidas las clases en ocho escuelas del estado tras la detección de casos de sarampión, una situación que se presentó al regreso del periodo vacacional de invierno.

Los planteles se localizan en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tepatitlán. En siete escuelas, la suspensión se aplicó únicamente a un grupo, mientras que en un plantel fue necesario detener actividades en tres grupos, informó la Secretaría de Educación.

Además, cuatro escuelas más permanecen bajo revisión por parte de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), principalmente en la zona oriente del Área Metropolitana de Guadalajara, con posibles afectaciones en Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. En la región Altos Sur se reportaron dos casos en Tepatitlán.

De acuerdo con las autoridades, hasta ahora se confirmaron alrededor de 23 alumnos contagiados. Ante este escenario, se activó un protocolo sanitario que incluye la vacunación en un radio cercano a los domicilios y escuelas de los casos detectados, con el objetivo de proteger a las familias y a la comunidad escolar.

Flores Miramontes recordó que a finales del año pasado se llegó a suspender clases en hasta 11 escuelas, cifra que se redujo a tres tras las medidas preventivas. Sin embargo, ante el nuevo repunte, reiteró el llamado a madres y padres de familia para que no envíen a clases a niñas y niños con síntomas y contribuyan a frenar la propagación del virus.

Las suspensiones, subrayó, son focalizadas y no implican el cierre total de los planteles. Los contagios se concentran principalmente en estudiantes de primaria y secundaria, aunque también se detectaron un par de casos en nivel preescolar.

En municipios como Tlaquepaque y Tonalá, la SSJ inició jornadas de vacunación generalizada en las escuelas. A los padres se les entrega un consentimiento informado por escrito y, al día siguiente, se aplica la vacuna. La respuesta, señaló el secretario, fue mayoritariamente favorable. También exhortó a las familias a revisar que el esquema de vacunación de sus hijas e hijos esté completo.

Las autoridades de salud recomendaron además que los adultos que tengan dudas sobre su vacunación acudan a recibir una dosis de refuerzo. En paralelo, se analiza solicitar la cartilla de vacunación en los planteles, no como requisito de ingreso, sino como una medida de sensibilización para fortalecer la prevención.

Finalmente, el secretario informó que se puso a disposición de los padres de familia un webinar informativo, de una hora de duración, elaborado por personal especializado, para resolver dudas sobre las vacunas y sus efectos.

