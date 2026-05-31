Enfrentamiento entre Ejército y civiles armados deja tres muertos en Quitupan, Jalisco

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Enfrentamiento en Quitupan, Jalisco. Foto: UnoTV.

Un enfrentamiento en Quitupan, Jalisco, entre elementos del Ejército Mexicano y un grupo de civiles armados dejó como saldo tres presuntos agresores muertos, además del aseguramiento de armas, vehículos, cargadores y equipo táctico. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Benito Juárez, ubicada en los límites entre Jalisco y Michoacán, donde se desplegó un operativo militar y policial.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización comenzó en el estado de Michoacán, luego de que elementos del 17 Batallón de Infantería detectaron a un grupo armado en el municipio de Cotija.

Foto: UnoTV.

Según la información disponible, al percatarse de la presencia de las fuerzas federales, los sospechosos se desplazaron hacia territorio jalisciense, cruzando los límites estatales hasta llegar al municipio de Quitupan.

Operativo militar en Quitupan, Jalisco

La confrontación ocurrió a la altura de la comunidad de Benito Juárez. En ese punto, los presuntos integrantes del grupo armado se atrincheraron y realizaron disparos contra los elementos militares.

Ante la agresión, el personal del Ejército Mexicano repelió el ataque, lo que derivó en un intercambio de disparos que se prolongó durante varios minutos.

Tras el cese del fuego, las fuerzas federales aseguraron el perímetro para realizar las labores de inspección y resguardo de la zona.

Foto: UnoTV.

Las autoridades confirmaron que tres de los presuntos agresores murieron durante el enfrentamiento. Dos de los cuerpos fueron localizados en las inmediaciones del lugar, mientras que una tercera persona fue encontrada al interior de uno de los vehículos involucrados en los hechos.

Aseguran armas y vehículos tras enfrentamiento entre Ejército y civiles armados

Como resultado del operativo, las autoridades realizaron el aseguramiento de armas, vehículos, cargadores y equipo táctico.

Foto: UnoTV.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la cantidad exacta de los objetos decomisados ni mayores detalles sobre las características del armamento localizado en el sitio.

Posteriormente, peritos y agentes ministeriales acudieron a la escena para llevar a cabo el procesamiento correspondiente. Asimismo, efectuaron el levantamiento y traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para las diligencias establecidas por la ley.

Las autoridades informaron que la zona permanece bajo control de las fuerzas federales desplegadas en la región limítrofe entre Jalisco y Michoacán, como parte de las acciones de seguridad implementadas tras el enfrentamiento registrado este sábado.

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