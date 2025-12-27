Fuga de gasolina en Tlajomulco provoca cierre de carretera Guadalajara-Morelia

GENERANDO AUDIO...

Fuga de gasolina en Tlajomulco, Jalisco. Foto: Uno TV

Este viernes, un chorro de gasolina emergió del subsuelo en una zona despoblada del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lo que obligó al cierre total de la antigua carretera que conecta Guadalajara con Morelia, en el tramo cercano a La Pedrera.

Automovilistas que transitaban por el lugar alertaron a las autoridades al observar el líquido brotando de un orificio en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ante ello, Bomberos y elementos de Protección Civil confirmaron rápidamente que se trataba de hidrocarburo inflamable, el cual se derramaba por los barrancos adyacentes. De esta manera, se activaron protocolos de emergencia para proteger a los conductores y la infraestructura afectada.

Una fuga de gasolina con aproximadamente 20 metros de altura, con un derrame de aproximadamente 120 metros, estaba provocando riesgo tanto tóxico como de incendio

Tras varias horas de labores, los equipos construyeron un dique temporal que concentró el combustible derramado y cerraron las válvulas del ducto, logrando contener la fuga.

Labores por fuga continuarán este sábado

Pudimos controlarla y poder disminuir el riesgo, para mañana continuar con las labores a primera hora en el saneamiento del área y tener el control total de esta fuga

La rápida intervención de Protección Civil evitó lesionados. Sin embargo, en el sitio permanecen especialistas de Pemex realizando reparaciones. Asimismo, peritos investigan las causas del incidente, quienes no descartan que una toma clandestina para el robo de combustible, conocido como huachicol, sea el origen del derrame.

