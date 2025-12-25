GENERANDO AUDIO...

Cierres viales en Glorieta Minerva por obras de rehabilitación. Foto: Cuartoscuro

Como parte de los trabajos de rehabilitación de la Glorieta Minerva en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se realizan cierres viales en la Glorieta, finalizando el lunes 29 de diciembre.

Cierres viales en la Glorieta Minerva desde Nochebuena

El cierre de circulación comenzó a las 21:00 horas del miércoles 24 de diciembre con la colocación de señalamiento preventivo. Por la mañana del 25 de diciembre, quedaron cerrados los cinco carriles que conforman la glorieta en avenida Vallarta y López Mateos.

Rehabilitación de la Glorieta y reapertura

La rehabilitación de la Glorieta Minerva contempla que la circulación vehicular sea restablecida a partir de las 6:00 horas del lunes 29 de diciembre, momento en el que se prevé la reapertura total del entorno vial.

Vías alternas durante los cierres viales

Durante el periodo de cierre, se recomienda utilizar vías alternas. Entre las opciones se encuentran las calles Duque de Rivas y Juan Palomar y Arias, así como las avenidas Aurelio Aceves y Fernando de Celada para quienes requieran ingresar al área.

Alcances del proyecto en la Glorieta Minerva

El proyecto integral incluye la construcción de un andador peatonal perimetral, rehabilitación de banquetas y cruces seguros.

