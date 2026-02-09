¡Tequila ya tiene alcaldesa! Designan a Lorena Rodríguez como interina

GENERANDO AUDIO...

Tequila designa a Lorena Rodríguez como alcaldesa interina. Foto: Especial

La noche de este domingo 8 de febrero, con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, Tequila designó a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como su nueva alcaldesa interina.

Luego de la detención de Diego “N” y durante una breve sesión, Tequila ha designado a Lorena Rodríguez para asumir el cargo de forma interina durante los próximos 17 meses, periodo restante del mandato. La sesión fue convocada por el secretario general, Óscar Leal Landeros.

Lorena Rodríguez, hasta el día de ayer, se encargaba de la Comisión de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las adicciones en el municipio. Asimismo, la ahora alcaldesa interina de Jalisco se viralizó el año pasado por exhibir a la entonces regidora en una fiesta interpretando narcocorridos.

De esta manera, mientras continúa el juicio y la sentencia de Diego “N”, Tequila afrontará un nuevo mandato, en medio de la tranquilidad asegurada por habitantes y turistas.

