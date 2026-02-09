Reviven video de Lorena Rodríguez, nueva alcaldesa de Tequila, cantando narcocorridos

GENERANDO AUDIO...

Un video viral de Lorena Marisol Rodríguez volvió a circular en redes sociales luego de que el Cabildo de Tequila la designó como alcaldesa interina, tras la detención de Diego Rivera Navarro, imputado por delincuencia organizada y secuestro. La grabación muestra a la funcionaria cantando narcocorridos en una fiesta, hecho que ya había generado conversación pública en 2025.

La designación se realizó en sesión extraordinaria la noche del 8 de febrero, con seis votos a favor, tres en contra y una abstención. En la misma reunión se le tomó protesta para asumir el Gobierno municipal por el periodo restante de la administración.

Video de Lorena Rodríguez resurge tras su nombramiento

El video de Lorena Rodríguez cantando narcocorridos fue difundido originalmente el año pasado. En las imágenes aparece interpretando un tema del grupo Los Alegres del Barranco durante una celebración privada.

El clip volvió a compartirse tras su nombramiento como alcaldesa interina de Tequila, en medio del debate público sobre la apología del delito en la música. Hasta el momento, no hay un posicionamiento oficial adicional del Ayuntamiento sobre la grabación.

Cómo fue la votación para alcaldesa interina de Tequila

La alcaldesa interina fue elegida con seis votos de regidores de Morena. Votaron en contra Alondra Romero (PRI), Crisol Bañuelos (MC) y la independiente Evelyn Castañeda. Se abstuvo la morenista Luz Elena Aguirre, quien previamente denunció al alcalde detenido por violencia política de género.

Tras rendir protesta, Lorena Rodríguez dijo que buscará un Gobierno con decisiones compartidas y enfoque en estabilidad y resultados para el municipio.

Perfil de Lorena Rodríguez, alcaldesa interina

Lorena Marisol Rodríguez es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina. Trabajó en la Secretaría de Bienestar y era regidora propietaria por la coalición Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro. Encabezaba la comisión de Participación Ciudadana, Salud e Higiene.

Si el alcalde detenido es vinculado a proceso, no podrá volver al cargo y la alcaldesa interina de Tequila continuará los próximos 17 meses.

