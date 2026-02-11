Gobierno de Jalisco invertirá 500 mdp en reactivación de Tequila, Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Con una inversión estatal de 500 millones de pesos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció un paquete de proyectos para impulsar la reactivación económica, social y turística del municipio de Tequila, en coordinación con autoridades locales y diversos sectores de la comunidad.

Inversión estatal con enfoque integral

Durante una mesa interinstitucional realizada en la plaza principal del Pueblo Mágico, el mandatario estatal señaló que las acciones se implementarán con respeto a la autonomía municipal y bajo una visión integral orientada a fortalecer la seguridad, la infraestructura y el desarrollo productivo.

Lemus Navarro afirmó que el objetivo central es que Tequila inicie una nueva etapa de recuperación, priorizando el bienestar de la población y el fortalecimiento de sectores estratégicos como el turismo, el comercio, el campo y la actividad artesanal.

Seguridad, programas sociales y desarrollo económico

El gobernador destacó que la estrategia contempla presencia institucional permanente, programas sociales y apoyos en áreas clave como salud, educación y economía, con el propósito de restablecer condiciones que favorezcan el desarrollo del municipio.

“Vamos a dar seguridad, presencia, programas sociales, apoyos, salud, educación y economía. Tienen el compromiso de su Gobernador de que vamos a apoyar a Tequila hasta que recupere toda su belleza, sus visitantes y su desarrollo”, expresó.

Proyectos de infraestructura y apoyo a sectores productivos

Entre las acciones anunciadas se incluyen proyectos de infraestructura y obra pública, así como programas educativos y deportivos, impulso al emprendimiento local, desarrollo rural, promoción turística, fomento cultural y apoyos específicos para mujeres.

Las autoridades estatales indicaron que estos proyectos buscan reactivar la economía local, generar empleos y fortalecer la cadena productiva vinculada al turismo y a las actividades tradicionales del municipio.

Coordinación en materia de seguridad

En el rubro de seguridad, el gobernador informó que se mantendrá la coordinación interinstitucional entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Estado, con el objetivo de garantizar condiciones de tranquilidad para habitantes y visitantes, así como brindar certeza a los sectores productivos.

Participación de autoridades y sectores sociales

En la mesa de trabajo participaron autoridades militares, estatales y municipales, además de líderes sociales y religiosos, docentes, comerciantes, prestadores de servicios turísticos y representantes del sector productivo y ejidal.

Asimismo, Pablo Lemus sostuvo reuniones con la Presidenta Municipal Interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, integrantes del Ayuntamiento y organismos empresariales, para dar seguimiento a los proyectos anunciados y establecer mecanismos de coordinación para su ejecución.

Las autoridades estatales señalaron que el avance de las acciones será evaluado de manera periódica, con el fin de asegurar que los recursos se apliquen conforme a los objetivos planteados.

