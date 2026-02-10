Rescatan en Jalisco a 2 adolescentes que viajaban a Guerrero en posible reclutamiento criminal con oferta falsa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Dos adolescentes fueron rescatados por policías en la nueva Central Camioneta del municipio de San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, tras identificar que pretendían llegar a Guerrero por una supuesta oferta laboral con altas percepciones económicas. El operativo de seguridad continúa.

Según las autoridades, los adolescentes, de 16 y 17 años, originarios uno de Nayarit y el otro de Guerrero, iniciaron su trayecto desde Nayarit sin la supervisión ni autorización de sus familiares.

Mientras que lo que alertó a los elementos de seguridad durante los patrullajes de rutina fue el hecho de que, al llegar a las inmediaciones de la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, no contaban con boletos de autobús para continuar su viaje.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, las autoridades confirmaron que no existía reporte ni ficha de búsqueda activa, pero de inmediato se estableció contacto con el Ministerio Público especializado en atención a niñas, niños y adolescentes.

Personal del Agrupamiento Andrómeda, unidad especializada en sensibilidad social y enfoque de género, acudió al lugar y procedió al resguardo preventivo de los menores, mientras se activó el protocolo correspondiente.

Las autoridades ya establecieron comunicación con las familias de los adolescentes y abrieron una carpeta de investigación por el posible delito de intento de reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos.

Este caso se suma a otros similares registrados en la entidad. A finales de enero pasado, tres adolescentes reportados como desaparecidos en Jalisco fueron localizados con vida en Sinaloa, tras escapar de un sitio de entrenamiento criminal donde permanecían en cautiverio después de responder a una oferta laboral publicada en redes sociales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.