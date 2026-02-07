Trabajadores de Tequila reaparecen con chalecos por miedo

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores de Tequila reaparecen con chalecos guinda Foto: Omar Hernández



Por temor a represalias, los trabajadores turísticos del municipio de Tequila Jalisco reaparecieron este sábado portando chalecos color guinda similares a los que destruyeron un día antes frente al palacio municipal.

El viernes, un grupo de trabajadores rompió y destruyó los chalecos en señal de rechazo a lo que denuncian como una imposición obligatoria ligada al pago de cuotas en la administración municipal encabezada por el alcalde Diego “R”, recientemente detenido por autoridades federales.

Nore Campa, trabajadora del sector turístico, declaró:

“Compañeros que rompieron los chalecos guinda, junto conmigo, han conseguido otro por temor a represalias. No se sienten tranquilos de que no vayan a tener consecuencias (…) Estuvimos abusados y extorsionados por Diego Rivera y su gobierno”.

Cuotas y sistema de pulseras turísticas afectan a trabajadores

Pese al temor de represalias, los trabajadores continuaron con la crítica al sistema de pulseras turísticas implementado en esta administración, cuyo costo por visitante aumentó de 25 a 50 pesos anuales, y que funcionaba como comprobante de pago de impuestos irregulares.

Nore Campa agregó:

“Se puso ese impuesto de que cada persona que comprara un tour debíamos aumentarle 25 pesos y este año, 5 de enero de 2026, se aumentó a 50 pesos. Esto afecta directamente el cobro de los tours y las ganancias de los trabajadores turísticos. En ninguna otra administración se cobraba esto”.

Chalecos guinda como requisito laboral en Tequila

Durante el gobierno de Diego “R”, militante de Morena, el uso del chaleco guinda, color asociado al partido, se volvió una condición indispensable para poder ejercer el trabajo en el sector turístico, principal motor económico de Tequila.

Los trabajadores esperan que, las autoridades eliminen estas cuotas y prácticas antes de que afecten la percepción de ganancias en una industria vital para el municipio.

