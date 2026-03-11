Gobierno de Jalisco recupera control del Museo de Tequila

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Especial

El Gobierno de Jalisco recuperó este martes la posesión del Museo Nacional del Tequila (Munat), inmueble ubicado en el municipio de Tequila, que durante 26 años permaneció bajo control del ayuntamiento.

La Consejería Jurídica del estado realizó la diligencia para tomar posesión legal del edificio. Tras entregar notificaciones en la Presidencia Municipal, personal del gobierno ingresó al museo con apoyo de un cerrajero para efectuar un recorrido por el inmueble.

La consejera jurídica del Poder Ejecutivo estatal, Tatiana Ester Anaya Zúñiga, informó que la acción se realizó mediante un acuerdo de recuperación administrativa firmado por el gobernador Pablo Lemus, el secretario general de Gobierno y la propia funcionaria.

Durante la diligencia se registró resistencia por parte del ayuntamiento para entregar el inmueble; sin embargo, el procedimiento se llevó a cabo con la presencia de un notario público, quien dio fe del cumplimiento de la medida.

El operativo estuvo resguardado por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Cabe recordar que el inmueble fue asegurado el 17 de junio de 2025 durante un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con autoridades estatales, el edificio pertenece al Gobierno de Jalisco y su finalidad es mantener el uso cultural y turístico del espacio para visitantes y habitantes del estado.

Durante el recorrido, personal estatal constató que el inmueble se encuentra en condiciones regulares y que los bienes patrimoniales, como la colección de botellas, fueron localizados dentro del museo.

No obstante, tres áreas del inmueble permanecen aseguradas por la FGR, debido a investigaciones en curso, por lo que el gobierno estatal informó que realizará gestiones para retirar los sellos.

Por su parte, el síndico municipal de Tequila, Fernando Javier Contreras Salazar, reconoció que el ayuntamiento no cuenta con un contrato de comodato del inmueble, aunque señaló que buscaban certeza jurídica antes de entregar la posesión.

El Gobierno de Jalisco adelantó que realizará inventarios de los bienes y evaluará posibles inversiones para la reapertura del museo, aunque hasta el momento no hay una fecha definida.

El edificio pertenece al estado desde 1939, mientras que el Museo Nacional del Tequila fue inaugurado en el año 2000.

El Munat fue asegurado por la FGR tras una denuncia presentada por el INAH, debido a intervenciones realizadas sin autorización por el exalcalde Diego N, actualmente detenido. Además, el museo permanecía cerrado al público desde marzo de 2025 y, según versiones extraoficiales, era utilizado como despacho privado.