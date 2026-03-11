Tumba del “Mencho” en Zapopan, ¿un narco santuario?

GENERANDO AUDIO...

En un panteón de Zapopan, Jalisco, visitantes y trabajadores han comenzado a notar movimiento inusual alrededor de una tumba vinculada con Rubén Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El sitio, llamado “Rincón de la Paz”, atrae miradas por los arreglos florales recientes y por la presencia de personas que rondan la zona.

Quienes acuden al cementerio describen un ambiente extraño. Entre los pasillos del panteón se escuchan narcocorridos y algunos visitantes caminan con discreción, como si no quisieran llamar la atención. Habitantes de la zona aseguran que el lugar hoy luce más tranquilo, aunque recuerdan los hechos violentos que marcaron a Jalisco y al país.

Tumba del Mencho en Zapopan levanta dudas de narco santuario

En ese espacio del panteón terminó Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, considerado uno de los hombres más violentos del país y líder del CJNG. Su sepultura está ubicada en el área conocida como “Rincón de la Paz”, un nombre que, según especialistas en seguridad, contrasta con la violencia que marcó su trayectoria.

El experto en seguridad y narcotráfico José Antonio Ortega Sánchez señala que resulta contradictorio que alguien que ejerció violencia contra autoridades y ciudadanos termine en un sitio con ese nombre. Según explica, el líder criminal fue enterrado “como si fuera un príncipe”, con ataúd dorado y miles de flores.

Trabajadores del panteón aseguran que alrededor de la tumba del Mencho hay personas que realizan rondines. Incluso mencionan la presencia de un hombre en motocicleta que podría estar vigilando el lugar. También afirman que los arreglos florales cambian con frecuencia, lo que indicaría que alguien se encarga de mantener la sepultura en buenas condiciones.

Las flores incluso rompen las reglas del cementerio, pues ocupan espacio de otras tumbas. Para algunos trabajadores, esta exhibición es una muestra de la narco cultura que rodea al personaje.

Visitantes que llegan por curiosidad dicen que cada vez más personas preguntan por el sitio. Algunos creen que el lugar podría atraer a más gente interesada en conocer la tumba del Mencho.

El especialista Ortega Sánchez advierte que el destino del lugar dependerá de la sociedad. Señala que podría convertirse en un “narco santuario” si las personas comienzan a visitarlo para rendir homenaje. Sin embargo, también plantea que evitar ese tipo de visitas ayudaría a no glorificar la violencia ni a quienes la ejercieron.

