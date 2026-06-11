Guadalajara y Jalisco son sede del Mundial 2026

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Ambiente mundialista en Guadalajara. Foto: Gobierno de Jalisco

Guadalajara y Jalisco llegan al Mundial con una combinación de infraestructura terminada, conectividad, capacidad turística, identidad cultural y una experiencia integral para los millones de visitantes que llegarán al país.

Guadalajara y Jalisco, listos para recibir el Mundial

La principal fortaleza de Jalisco es que llega al Mundial con resultados como la puesta en marcha de la Línea 5, un sistema de transporte que conecta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la ciudad y que busca facilitar la movilidad de visitantes nacionales y extranjeros. Esta obra representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes desarrollados específicamente con miras al Mundial.

A ello se suma la renovación integral de la carretera a Chapala, una de las principales puertas de entrada a la ciudad. Durante años, esta vialidad fue objeto de críticas por sus condiciones y saturación. Hoy presenta una imagen renovada, con mejoras urbanas y de movilidad que permitirán una mejor experiencia para quienes arriben a Jalisco durante el torneo.

La infraestructura deportiva también juega a favor de Guadalajara

El Estadio Guadalajara, sede de cuatro partidos mundialistas, es considerado uno de los recintos más modernos de América Latina. Sus condiciones de operación, tecnología, servicios y capacidad lo colocan entre los mejores estadios del continente, convirtiéndose en una carta de presentación de primer nivel para la ciudad.

Verde Valle, elegido como centro de concentración de la selección de Corea del Sur, cuenta con instalaciones de alto rendimiento que se encuentran a la altura de las mejores del mundo. La elección de este complejo por parte de una selección mundialista confirma la calidad de la infraestructura deportiva disponible en la entidad.

A estas fortalezas se suma una capacidad turística, donde Guadalajara no sólo ofrece una amplia infraestructura hotelera y de servicios, sino que además funciona como puerta de entrada a destinos como Tequila, Chapala, Ajijic, Tlaquepaque y Puerto Vallarta. Esto convierte a Jalisco en una experiencia mucho más amplia que la simple asistencia a un partido de futbol.

Jalisco concentra algunos de los símbolos más reconocidos de México ante el mundo: el mariachi, el tequila, la charrería y una de las gastronomías más emblemáticas del país. Durante el Mundial, millones de visitantes tendrán contacto directo con una imagen de México reconocida globalmente.

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