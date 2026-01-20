Música, talento y ciudad: así se fortalece el ecosistema musical tapatío

GENERANDO AUDIO...

Ecosistemas musicales: el eco sonoro de la música. Foto: Especial

Guadalajara y Zapopan se consolidan como polos clave del ecosistema musical en México, al combinar infraestructura, talento artístico, formación académica y programas públicos que impulsan el desarrollo cultural, social y económico de la región.

El concepto de ciudad musical, desarrollado por Amy Terrill y Don Hogarth, plantea que las ciudades que invierten en su actividad musical no sólo fortalecen su vida cultural, sino que también generan beneficios económicos como turismo, empleos y profesionalización del sector.

Ejemplos de este modelo se observan en ciudades como: Toronto, Austin, Londres, Medellín, Ámsterdam y Melbourne.

Crece el ecosistema musical en Guadalajara y Zapopan

Ambos municipios cuentan con una amplia oferta de conciertos, festivales y ferias musicales. Entre los eventos destacados se encuentran el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, las Fiestas de Octubre, Rock al Centro, Música por la Vida, Festival Portamérica Latitudes, Día de Campo y el festival Hermoso Cariño.

Jalisco es además cuna de una herencia musical histórica, al haber visto nacer a figuras como José Pablo Moncayo, Consuelo Velázquez, Vicente Fernández y Carlos Santana. El mariachi, símbolo de la cultura mexicana, tiene raíces profundas en esta región.

Actualmente, Guadalajara y Zapopan albergan una comunidad musical diversa con artistas de distintos géneros como Maná, Alejandro Fernández, Siddhartha, Belanova, C-Kan, Porter, Cuca, Ely Guerra y Peso Pluma, además de instituciones como la Orquesta Filarmónica de Jalisco y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan.

Recintos y espacios impulsan la actividad musical

La infraestructura musical incluye recintos emblemáticos como el Teatro Degollado, el Foro Expo Guadalajara, la Concha Acústica del Parque Agua Azul, C3 Stage y C4 Concert House, así como los estadios Jalisco, Akron y 3 de Marzo.

A ello se suman parques, plazas públicas, estudios de grabación y proveedores especializados en audio, iluminación y video.

Universidad de Guadalajara, clave en la formación musical

La Universidad de Guadalajara (UdeG) juega un papel central en el ecosistema musical del estado.

Organiza eventos de proyección internacional como la Feria Internacional de la Música (FIM GDL), la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, además de contar con recintos como el Auditorio Telmex, Teatro Diana y el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

La UdeG también impulsa la formación artística a través de la Licenciatura en Música, el programa Rugido y la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba.

El fortalecimiento del ecosistema musical en Guadalajara y Zapopan contribuye a la creación de empleos, al turismo cultural y a la cohesión social.

