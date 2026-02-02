Incendios consumen 15 autos en Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Se incendian 15 autos en Guadalajara; investigan causas. Foto: Cuartoscuro

Durante la madrugada del domingo 1 de febrero, se incendiaron 15 vehículos en Guadalajara, en hechos registrados en las colonias Ferrocarril y Moderna, sin que se reporten personas lesionadas, informaron autoridades municipales y cuerpos de emergencia.

Se incendian 6 vehículos en puntos de colonia Moderna y Mexicaltzingo

Según la información oficial, los seis vehículos incendiados en los primeros reportes estaban ubicados en varias calles, entre ellas Francia y Bruselas, Venezuela y Niños Héroes, Niños Héroes y Federalismo y Rayón y Niños Héroes. Bomberos y Protección Civil de Guadalajara atendieron los llamados y sofocaron las llamas.

Jesús Contreras, segundo oficial de Protección Civil y Bomberos, detalló que se trató de vehículos tipo Vento, una RAV4, un Thunderbird y una camioneta Blazer.

9 vehículos se incendian en predio de colonia Ferrocarril

Alrededor de las 07:30 horas, los bomberos recibieron otro reporte de incendio en un predio de la colonia Ferrocarril, donde encontraron hasta nueve vehículos consumidos por el fuego. Los elementos forzaron su entrada al terreno de aproximadamente 400 metros cuadrados para contener las llamas y evitar que se propagaran a casas aledañas.

Personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) también acudió al sitio tras el derrame de aceite y otros líquidos en la red de alcantarillado.

Gobierno de Guadalajara colabora en las investigaciones

El Ayuntamiento de Guadalajara indicó que el Gobierno municipal colabora con la División de Inteligencia de la Comisaría de Guadalajara y la Fiscalía del Estado de Jalisco para identificar las causas de los incendios y dar con los presuntos responsables.

Movilización de cuerpos de emergencia y seguridad

Elementos de seguridad pública y bomberos atendieron de forma coordinada los incidentes desde las primeras horas del domingo. En las colonias implicadas, los vecinos alertaron de manera inmediata, lo que permitió la rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

