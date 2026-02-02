Sube a 15 el número de escuelas cerradas por brote de sarampión en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Un total de 15 escuelas de educación básica en Jalisco suspendieron clases presenciales de forma parcial o total debido a la detección de casos de sarampión, confirmó la Secretaría de Educación Estatal. La cifra representa un aumento respecto a la semana anterior, cuando se reportaban ocho planteles con suspensión de clases, lo que refleja un incremento sostenido de contagios durante el inicio del año.

Sarampión obliga a suspensión de clases en escuelas de Jalisco

El secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que el aumento de casos de sarampión podría estar relacionado con la disminución de medidas preventivas durante el periodo invernal, etapa en la que se presentan síntomas respiratorios comunes.

“Acabamos de hacer el corte con fecha de hoy y hemos confirmado 15 escuelas. Tenemos grupos que han dejado de estar de manera presencial; se han ido a trabajar a distancia. Tres escuelas suspendieron un grupo, una escuela suspendió dos grupos y en dos casos la suspensión fue en todo el plantel”, señaló el funcionario.

Distribución de escuelas con suspensión de clases por sarampión

La Secretaría de Educación indicó que los casos de sarampión no se concentran en una sola región, sino que están distribuidos en varios municipios de Jalisco, lo que motivó la activación de alertas sanitarias y educativas.

Entre los municipios con escuelas afectadas se encuentran:

Zapopan : Donde un plantel suspendió todo el turno

: Donde un plantel suspendió todo el turno Atotonilco

Tala

Tepatitlán

Villa Corona

Tlajomulco

Tlaquepaque

Tonalá

Guadalajara

Secretaría de Educación mantiene clases a distancia

La Secretaría de Educación reiteró el llamado a madres y padres de familia a completar los esquemas de vacunación contra el sarampión, reforzar los filtros sanitarios en casa y mantenerse atentos ante cualquier síntoma.

