Confirman reclutamiento forzado de jóvenes de Jalisco vía TikTok

Los jóvenes fueron contactados en Jalisco. Foto: Especial

La Fiscalía del estado de Jalisco confirmó este sábado que los jóvenes jaliscienses reclutados por un grupo criminal fueron contactados a través de la red social TikTok, y mantenidos varios meses en cautiverio en un sitio de entrenamiento delictivo en Sinaloa.

Según las autoridades, uno de los menores respondió a anuncios engañosos publicados en TikTok que prometían oportunidades laborales atractivas, mientras que los otros dos fueron invitados directamente por una persona conocida.

¿Qué más se sabe del caso?

De acuerdo con las investigaciones, tras abandonar sus hogares en distintas fechas, entre octubre de 2025 y enero de 2026, los jóvenes fueron trasladados primero a Zacatecas y posteriormente a Sinaloa, donde permanecieron privados de la libertad y sometidos a adiestramiento criminal.

“Las ofertas que les ofrecen a estos jóvenes, pues, pudieran ser muy atractivas respecto a dinero que les pudieran dar, vehículos”, Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco

Las autoridades jaliscienses informaron que, solicitaron la inhabilitación del sitio web desde donde reclutó a los jóvenes

“Jurídicamente, ordenamos mediante un oficio fundado y motivado al Ministerio Público para que inhabiliten el perfil y lo bajen, es decir, para que ya no esté activo y más juventudes lo estén viendo”, Blanca Trujillo Cuevas, fiscal Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco.

Después de meses en cautiverio, los adolescentes lograron escapar del lugar y pedir ayuda a autoridades locales en una localidad sinaloense, lo que permitió su rescate y traslado seguro de regreso a Jalisco.

“La propia Vicefiscalía de aquí del estado se trasladó hasta Sinaloa para traerse a estas estos jóvenes y entregarlos directamente y con toda seguridad”, indicó el fiscal de Jalisco.

Los tres menores de edad fueron reintegrados con sus familias en Jalisco. Las autoridades hicieron un llamado urgente a padres de familia para supervisar las actividades en redes sociales y estar atentos ante ofertas laborales sospechosas o invitaciones de desconocidos, ya que este modus operandi se ha detectado en otros casos de reclutamiento por parte de la delincuencia organizada.

Colectivos de búsqueda en el estado también han alertado por el incremento en el número de casos de desaparición en edades cada vez más jóvenes, siendo reclutados mediante sitios de internet y videojuegos.

