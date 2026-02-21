Jalisco colabora con Colima en investigación por desaparición del hijo de un exfuncionario federal

GENERANDO AUDIO...

¿Qué pasa cuando una desaparición cruza límites estatales? Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que la investigación por la desaparición de un hombre en Colima, hijo de un exfuncionario federal, es competencia de la Fiscalía del Estado de Colima, debido a que el hecho ocurrió en esa entidad.

La dependencia jalisciense reiteró su disposición para colaborar con las autoridades colimenses y apoyar en lo necesario para el esclarecimiento del caso.

Desaparición ocurrió en Colima

De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades de Colima confirmaron a sus homólogas de Jalisco que la desaparición de la víctima se registró en territorio colimense.

Tras el reporte, en esa entidad se inició de inmediato una carpeta de investigación, además de activarse los protocolos de búsqueda inmediata del hombre, quien hasta el momento no ha sido localizado.

La Fiscalía de Jalisco señaló que, en atención al principio de competencia territorial, corresponde a la autoridad del lugar donde ocurrió el delito conducir las diligencias ministeriales.

Vehículo calcinado hallado en los límites de Jalisco y Colima

Hace unos días fue localizado un vehículo calcinado en los límites entre Jalisco y Colima. La unidad estaba vacía y fue incorporada a la carpeta de investigación que se integra en Colima.

Las autoridades no han informado si el automóvil está directamente relacionado con la desaparición; sin embargo, el hallazgo forma parte de las diligencias que se desarrollan en el marco del caso.

Fiscalía de Jalisco reitera colaboración interinstitucional

La Fiscalía del Estado de Jalisco subrayó que mantiene el compromiso de colaboración interinstitucional con las distintas entidades del país para esclarecer hechos delictivos y garantizar el acceso a la procuración de justicia.

Asimismo, indicó que continuará brindando el apoyo requerido por su homóloga de Colima, en coordinación con las instancias correspondientes.

