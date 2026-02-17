Viajes a Nueva York gratis: así puedes participar con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

GENERANDO AUDIO...

En Jalisco, el Gobierno rifará vuelos a Nueva York. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Jalisco se rifarán seis viajes redondos a Nueva York, Estados Unidos, para las personas que tramiten su Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, informó el gobernador, Pablo Lemus.

El mandatario indició que pronto informará cómo será la dinámica para los participantes.

“Voy a regalar de mi bolsa, pagados con recursos propios, no del Gobierno, tres vuelos redondos a Nueva York para quienes se inscriban a la credencial Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. Volaris ha anunciado otros tres; serán seis vuelos gratuitos para que las personas que se registren a su Tarjeta Única vayan a tomarse un cafecito a Nueva York”.

Volaris anuncia nuevas rutas en Jalisco

El Gobierno de Jalisco anunció la apertura de 11 nuevas rutas aéreas de Volaris para fortalecer la conectividad nacional e internacional de la entidad de cara al Mundial 2026, evento para el que se prevé la llegada de aproximadamente 3 millones de visitantes.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien destacó que la expansión iniciará operaciones el 1 y 2 de junio. Ocho rutas saldrán desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y tres desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

Desde Puerto Vallarta habrá conexión con Puebla, Aguascalientes y San Luis Potosí. Mientras que Guadalajara sumará vuelos hacia Querétaro, Reynosa, San Luis Potosí, Saltillo, Zacatecas, Salt Lake City, Detroit y Medellín.

Sobre esta última, Lemus subrayó que permitirá fortalecer el vínculo con Colombia ante la concentración de la Selección Colombiana en la entidad durante el Mundial.

Las nuevas rutas se operarán con aeronaves A320 con capacidad para 186 pasajeros. Además, Volaris y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) firmaron una carta intención para desarrollar la primera etapa de una base de mantenimiento, con una inversión estimada de 18 millones de dólares en un terreno de 150 mil metros cuadrados.

La secretaria de Turismo estatal, Michelle Fridman Hirsch, informó que en 2025 Jalisco cerró con casi 34 millones de visitantes y 26.6 millones de pasajeros en conjunto en las terminales de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Actualmente, Volaris opera 72 rutas en el estado y concentra 57% de participación de mercado en Guadalajara. Con esta ampliación, Jalisco busca consolidarse como la principal puerta de entrada al Pacífico mexicano y nodo estratégico en América del Norte rumbo a la justa mundialista.

