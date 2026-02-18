Rescatan a joven en Tlaquepaque tras caer en falsa oferta laboral; así pidió ayuda

GENERANDO AUDIO...

Rescatan a joven tras caer en falsa oferta laboral. Foto: Omar Hernández

Una joven zacatecana de 25 años fue rescatada en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, luego de viajar a Guadalajara por una falsa oferta laboral que resultó ser un engaño. Autoridades municipales informaron este martes 17 de febrero que la mujer ya se encuentra a salvo.

La víctima, originaria de Tlaltenango, Zacatecas, llegó a la capital jalisciense tras ser contactada por supuestos empleadores de una empresa de telefonía. Sin embargo, al detectar inconsistencias y movimientos sospechosos, pidió ayuda a sus familiares y alertó a las autoridades.

Rescatan a joven de Zacatecas por falsa oferta laboral en Jalisco

De acuerdo con el Comandante de la Policía de Tlaquepaque, la joven refirió que le ofrecieron una oportunidad laboral “jugosa” en una empresa de telefonía.

Al arribar a Guadalajara fue recibida por dos hombres que se presentaron como empleadores. Después la trasladaron a distintos puntos de la zona metropolitana, incluso hacia el municipio de Tonalá, lo que incrementó su temor.

La mujer detectó situaciones sospechosas cuando la movieron por varias calles. Ante el riesgo, decidió resguardarse en el baño de un negocio cercano a la Nueva Central Camionera de Guadalajara y pidió apoyo.

Elementos del grupo especial de búsqueda de personas la localizaron en el cruce de Real de Camichines y Real de Sauces, en la colonia Camichines, municipio de Tonalá.

El comandante detalló que también intervino personal especializado y el Ministerio Público para dar seguimiento al caso y brindar conducción adecuada.

Autoridades activan protocolos por posible engaño laboral

Una vez resguardada, se activaron los protocolos correspondientes para la atención de posibles casos de engaño laboral y trata de personas. La joven recibió orientación y apoyo inmediato por parte de las autoridades.

Este caso se suma a recientes operativos en la zona de la central camionera de Tlaquepaque, donde se han identificado jóvenes en posible riesgo de reclutamiento forzado mediante falsas promesas de empleo.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona y continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.