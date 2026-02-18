Guerreros Buscadores de Jalisco retoman excavaciones en Rancho Izaguirre

GENERANDO AUDIO...

Foto: Omar Hernández

Un equipo especializado en trabajo de campo del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, encabezados por Indira Navarro retomaron este miércoles 18 de febrero las labores de prospección en las inmediaciones del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco en busca de posibles fosas clandestinas y restos humanos en los alrededores de la finca.

Los activistas explicaron que han recibido reportes ciudadanos que señalan indicios de fosas con posibles restos humanos en la zona perimetral del rancho, lo que motivó el regreso al sitio pese a las dificultades de seguridad.

“Dentro no buscamos porque está resguardado por la FGR, hay Guardia Nacional, Sedena creo y no está permitido que entremos. Andamos acá afuera porque es la forma y tenemos reportes anónimos que aquí por la parte de atrás este, puede haber cuerpos, de hecho desde que se descubrió el rancho por el lado del frente, a un costado también tenemos reporte de que ahí puede haber gente”, Jaime Aguilar / Integrante del Colectivo Guerreros buscadores de Jalisco

Tras el descubrimiento inicial del predio, considerado por los colectivos como un antiguo centro de reclutamiento forzado, adiestramiento y exterminio ligado al crimen organizado, las autoridades negaron el acceso a los grupos de búsqueda.

“Todos vinieron ya cuando todo estaba limpio y arreglado, entonces claro que si creemos que dentro del marco del Mundial, pues quieren que nada, que nada esté a la vista”, Jaime Aguilar / Integrante del Colectivo Guerreros buscadores de Jalisco

Las agrupaciones alertaron que en el lugar podrían existir más restos sin procesar, dada la intensa actividad criminal que allí se desarrollaba, incluyendo posibles crematorios clandestinos.

El Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán y a poco más de una hora de Guadalajara, ha sido escenario de hallazgos estremecedores desde marzo de 2025, cuando los colectivos accedieron por primera vez y documentaron cientos de prendas, objetos personales, restos óseos y evidencias de incineración.

El sitio es considerado de alto riesgo, por antecedentes de incidentes violentos durante búsquedas previas en Jalisco. Por ello, los colectivos solicitaron el acompañamiento de corporaciones de seguridad, que resguardan las diligencias en el terreno.

