Aseguran finca utilizada como presunto centro de operaciones del crimen organizado en Tequila, Jalisco

Finca en Tequila, un centro de operaciones del crimen. Foto: Omar Hernández.

Autoridades de Jalisco reforzaron el operativo militar y policiaco este martes en el municipio de Tequila luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con otras fuerzas federales, aseguraran una finca en la colonia Los Colgados que era utilizada como centro logístico de la delincuencia organizada, según indicios encontrados en el lugar.

Finca habría sido utilizada como centro de operaciones del crimen organizado en Tequila

El operativo con el que se aseguró una finca que funcionaba presuntamente como centro de operaciones del crimen organizado en Tequila, Jalisco, se originó tras un reporte ciudadano que alertaba sobre posibles actividades ilícitas y la presencia de civiles armados en el inmueble.

Los militares acudieron al sitio y, al detectar evidencias claras de su uso delictivo, solicitaron el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener una orden de cateo.

Durante la diligencia, se decomisaron dos granadas de fragmentación, cuatro armas largas, tres armas de calibre corto,12 cargadores, 126 cartuchos, un chaleco táctico, siete pantalones tipo militar, una máquina para contar billetes y un vehículo.

También aseguraron armas y cartuchos. Foto: Omar Hernández.

Todo el material bélico y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará las investigaciones y someterá el armamento a peritajes balísticos para determinar si estuvo involucrado en hechos delictivos previos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones de personas durante estas acciones. El sitio permanece bajo vigilancia estricta y se han intensificado los patrullajes en la colonia Los Colgados.

Este aseguramiento ocurre en medio de un reforzado operativo de seguridad en el Pueblo Mágico de Tequila, tras la detención del alcalde Diego “R”, acusado de corrupción, extorsión a empresarios y presuntos nexos con el crimen organizado, lo que ha derivado en una mayor presencia de fuerzas federales en la zona.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más detalles sobre el caso.

